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الأردن يلغي القمة الرباعية بمشارك بايدن بشأن غزة
https://sputnikarabic.ae/20231017/الأردن-يلغي-القمة-الرباعية-بشأن-غزة-1082127225.html
الأردن يلغي القمة الرباعية بمشارك بايدن بشأن غزة
الأردن يلغي القمة الرباعية بمشارك بايدن بشأن غزة
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إلغاء القمة الرباعية حول الوضع في غزة والتي كان من المقرر عقدها الأربعاء في عمان. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T21:28+0000
2023-10-17T21:46+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال الصفدي: "قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".وأضاف: "قرارنا عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وبعد الحديث مع واشنطن".من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان غداً الأربعاء على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/وزارة-الداخلية-في-غزة-ليست-هناك-نقطة-آمنة-في-كل-قطاع-غزة-والاحتلال-يقصف-في-كل-مكان-1082126892.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

الأردن يلغي القمة الرباعية بمشارك بايدن بشأن غزة

21:28 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 21:46 GMT 17.10.2023)
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر إلغاء القمة الرباعية حول الوضع في غزة والتي كان من المقرر عقدها الأربعاء في عمان.
وقال الصفدي: "قررنا عدم عقد القمة الرباعية في عمان لأن واشنطن لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
وزارة الداخلية في غزة: ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع والاحتلال يقصف في كل مكان
21:17 GMT
وأضاف: "قرارنا عدم عقد القمة الرباعية تم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية والقاهرة وبعد الحديث مع واشنطن".
من جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، أنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً انعقادها في العاصمة الأردنية عمان غداً الأربعاء على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
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