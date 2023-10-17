https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الإيراني-يعلن-الحداد-العام-على-أرواح-شهداء-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082127391.html

إيران تعلن الحداد العام على أرواح شهداء مستشفى المعمداني في غزة

إيران تعلن الحداد العام على أرواح شهداء مستشفى المعمداني في غزة

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الحداد العام في جميع أرجاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على أرواح شهداء مستشفى المعمداني الذي قصفته إسرائيل في غزة... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T21:36+0000

2023-10-17T21:36+0000

2023-10-17T21:36+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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طهران - سبوتنيك. وكتب رئيسي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الأربعاء: "نيران القنابل الأمريكية الإسرائيلية التي ألقيت على رؤوس الفلسطينيين المظلومين في مستشفى المعمداني بغزة الليلة ستبتلع الصهاينة قريباً".وأضاف: "لا يجوز أن يصمت أي إنسان حر أمام جريمة الحرب هذه. إيران، مثل الأمة الإسلامية، تعلن حالة حداد علم الأربعاء في جميع أنحاء البلاد".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/وزارة-الداخلية-في-غزة-ليست-هناك-نقطة-آمنة-في-كل-قطاع-غزة-والاحتلال-يقصف-في-كل-مكان-1082126892.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل