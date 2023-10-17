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https://sputnikarabic.ae/20231017/وزارة-الداخلية-في-غزة-ليست-هناك-نقطة-آمنة-في-كل-قطاع-غزة-والاحتلال-يقصف-في-كل-مكان-1082126892.html
وزارة الداخلية في غزة: ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع والاحتلال يقصف في كل مكان
وزارة الداخلية في غزة: ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع والاحتلال يقصف في كل مكان
قالت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم الأربعاء، أنه ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع وأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف في كل مكان. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T21:17+0000
2023-10-17T21:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، في مؤتمر صحفي: "الاحتلال قتل العائلات التي لجأت لمستشفى المعمداني لتحتمي به".وأضاف البزم: "الاحتلال يستبق زيارة بايدن إلى المنطقة بارتكاب مجزرة مستشفى المعمداني".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/سوريا-تدين-بأشد-العبارات-القصف-الإسرائيلي-على-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082126583.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

وزارة الداخلية في غزة: ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع والاحتلال يقصف في كل مكان

21:17 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 21:26 GMT 17.10.2023)
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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قالت وزارة الداخلية في غزة، صباح اليوم الأربعاء، أنه ليست هناك نقطة آمنة في كل القطاع وأن الاحتلال الإسرائيلي يقصف في كل مكان.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، في مؤتمر صحفي: "الاحتلال قتل العائلات التي لجأت لمستشفى المعمداني لتحتمي به".
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
سوريا تدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة
20:58 GMT
وأضاف البزم: "الاحتلال يستبق زيارة بايدن إلى المنطقة بارتكاب مجزرة مستشفى المعمداني".
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
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