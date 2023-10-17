https://sputnikarabic.ae/20231017/السعودية-تعلن-إتاحة-تأشيرة-الزيارة-إلكترونيا-لمواطني-6-دول-جديدة-1082114798.html
السعودية تعلن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لمواطني 6 دول جديدة
السعودية تعلن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لمواطني 6 دول جديدة
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة لمواطني 6 دول جديدة، وبذلك يصل عدد... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T14:52+0000
2023-10-17T14:52+0000
2023-10-17T14:52+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
السياحة
اقتصاد
العالم
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/68/1016686890_0:86:2444:1461_1920x0_80_0_0_bd101cb443b34e24e88d585da87c0f12.jpg
وقالت وزارة السياحة السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الـ 6 دول تضم تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.وكانت المملكة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار للمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها.وإلى جانب مواطني الـ63 دولة، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.ووفقا لبيان وزارة السياحة السعودية، تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.كما تمنح المملكة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.وتعتزم السعودية المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.وتأتي الخطوة الجديدة لدعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10%، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20230925/ابن-سلمان-يطلق-مخطط-مشروع-قمم-السودة-الوجهة-السياحية-الأعلى-في-السعودية-1081392503.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/68/1016686890_190:0:2254:1548_1920x0_80_0_0_cbab424c92f93edd36bace6f13740508.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, السياحة, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, السياحة, اقتصاد, العالم, العالم العربي, الأخبار
السعودية تعلن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" لمواطني 6 دول جديدة
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، عن إتاحة تأشيرة الزيارة "إلكترونيا" أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة لمواطني 6 دول جديدة، وبذلك يصل عدد الدول التي يتمتع مواطنيها بهذه الميزة إلى 63 دولة.
وقالت وزارة السياحة السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الـ 6 دول تضم تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
وكانت المملكة قد أطلقت تأشيرة الزيارة في 27 سبتمبر/ أيلول من عام 2019، وذلك ضمن جهود الوزارة لإتاحة الفرصة أمام السياح والزوار للمشاركة في الفعاليات السياحية والترفيهية، والتعرف على الثقافة السعودية وتقاليدها.
وإلى جانب مواطني الـ63 دولة
، تتاح التأشيرة السياحية لـ7 فئات أخرى وهم المقيمون في الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، وحاملو تأشيرات الزيارة الأمريكية والبريطانية، وحاملو تأشيرات "الشنغن"، وجميع المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا لبيان وزارة السياحة السعودية، تتيح التأشيرة السياحية لحاملها زيارة المملكة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، وزيارة الأهل والأصدقاء، وحضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.
كما تمنح المملكة أيضاً تأشيرة المرور للمسافرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس للإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة قبل إكمال الرحلة إلى وجهتهم النهائية.
وتعتزم السعودية
المضي قدماً في التوسع بنظام تأشيرات الزيارة الإلكترونية ليشمل دولاً ومناطق إضافية، تزامناً مع عمليات التطوير والتوسع الجارية للبنية التحتية لقطاع السياحة في المملكة.
وتأتي الخطوة الجديدة لدعم جهود التنمية والتنوع الاقتصادي لتحقيق أهداف رؤية 2030
، التي تشمل رفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي من 3% إلى أكثر من 10%، وتوفير مليون فرصة عمل في القطاع السياحي في المملكة.