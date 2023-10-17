https://sputnikarabic.ae/20231017/السيسي-أدين-بأشد-العبارات-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-غزة-وأطالب-بوقف-هذه-الممارسات-بشكل-فوري-1082127034.html

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى غزة وأطالب بوقف هذه الممارسات بشكل فوري

السيسي: أدين بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى غزة وأطالب بوقف هذه الممارسات بشكل فوري

أدان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى غزة وطالب بوقف هذه الممارسات ضد المدنيين بشكل فوري. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T21:25+0000

2023-10-17T21:25+0000

2023-10-17T21:25+0000

مصر

أخبار مصر الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال السيسي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تابعت ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة".وأضاف: "لذا أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية".وأكد الرئيس المصري موقف مصر لرفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/وزارة-الداخلية-في-غزة-ليست-هناك-نقطة-آمنة-في-كل-قطاع-غزة-والاحتلال-يقصف-في-كل-مكان-1082126892.html

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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العدوان الإسرائيلي على غزة