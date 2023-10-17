https://sputnikarabic.ae/20231017/العراق-يعلن-الحداد-3-أيام-على-ضحايا-الهجوم-على-مستشفى-في-غزة-1082129514.html
العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم على مستشفى في غزة
العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم على مستشفى في غزة
أعلنت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الإسرائيلي لمستشفى "المعمدان" بقطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T23:09+0000
2023-10-17T23:09+0000
2023-10-17T23:09+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وجاء في بيان من المتحدث الصحفي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "نحن نعلن أيضًا الحداد العام في جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام من احترام وحزن على النفوس البريئة التي أصبحت ضحية الصمت الدولي، قبل أن تصبح ضحية النيران الوحشية للعدوان".وأشار إلى أن إسرائيل "تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء في عدوانها، من خلال تجاوزها لماضيها المخجل المتعلق بارتكاب جرائم قتل جماعية في قانا، وصبرا وشاتيلا، حتى جريمتها البشعة الحالية".ومن جهة السلطات العراقية، حمل العوادي المسؤولية عن هذه المأساة "للمجتمع الدولي ولكل مراقب يرى هذه الجرائم من جانب الصهاينة، لكنه لا يتوقف عن إيقاف آلة الموت الإسرائيلية المستهدفة للمدنيين".ودعا ممثل الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرار فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ"وقف هذا العدوان الصارخ".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الإيراني-يعلن-الحداد-العام-على-أرواح-شهداء-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082127391.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم على مستشفى في غزة
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أعلنت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الإسرائيلي لمستشفى "المعمدان" بقطاع غزة.
وجاء في بيان من المتحدث الصحفي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "نحن نعلن أيضًا الحداد العام في جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام من احترام وحزن على النفوس البريئة التي أصبحت ضحية الصمت الدولي، قبل أن تصبح ضحية النيران الوحشية للعدوان".
وأشار إلى أن إسرائيل "تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء في عدوانها، من خلال تجاوزها لماضيها المخجل المتعلق بارتكاب جرائم قتل جماعية في قانا، وصبرا وشاتيلا، حتى جريمتها البشعة الحالية".
ومن جهة السلطات العراقية، حمل العوادي المسؤولية عن هذه المأساة "للمجتمع الدولي ولكل مراقب يرى هذه الجرائم من جانب الصهاينة، لكنه لا يتوقف عن إيقاف آلة الموت الإسرائيلية المستهدفة للمدنيين".
ودعا ممثل الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرار فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ"وقف هذا العدوان الصارخ".و
قصف الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.