https://sputnikarabic.ae/20231017/العراق-يعلن-الحداد-3-أيام-على-ضحايا-الهجوم-على-مستشفى-في-غزة-1082129514.html

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم على مستشفى في غزة

العراق يعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الهجوم على مستشفى في غزة

أعلنت السلطات العراقية، أمس الثلاثاء، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الإسرائيلي لمستشفى "المعمدان" بقطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T23:09+0000

2023-10-17T23:09+0000

2023-10-17T23:09+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/11/1082125616_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2a1847d9277ad8d9afbf31089249c336.jpg

وجاء في بيان من المتحدث الصحفي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي: "نحن نعلن أيضًا الحداد العام في جمهورية العراق لمدة ثلاثة أيام من احترام وحزن على النفوس البريئة التي أصبحت ضحية الصمت الدولي، قبل أن تصبح ضحية النيران الوحشية للعدوان".وأشار إلى أن إسرائيل "تجاوزت كل الحدود والخطوط الحمراء في عدوانها، من خلال تجاوزها لماضيها المخجل المتعلق بارتكاب جرائم قتل جماعية في قانا، وصبرا وشاتيلا، حتى جريمتها البشعة الحالية".ومن جهة السلطات العراقية، حمل العوادي المسؤولية عن هذه المأساة "للمجتمع الدولي ولكل مراقب يرى هذه الجرائم من جانب الصهاينة، لكنه لا يتوقف عن إيقاف آلة الموت الإسرائيلية المستهدفة للمدنيين".ودعا ممثل الحكومة العراقية إلى اتخاذ قرار فوري من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لـ"وقف هذا العدوان الصارخ".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/الرئيس-الإيراني-يعلن-الحداد-العام-على-أرواح-شهداء-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082127391.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل