https://sputnikarabic.ae/20231017/باكستان-ترسل-مساعدات-إنسانية-إلى-قطاع-غزة-1082083601.html
باكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
باكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إرسال مساعدات إنسانية على الفور إلى قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T05:10+0000
2023-10-17T05:10+0000
2023-10-17T05:20+0000
طوفان الأقصى
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
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وقال البيان: "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في قطاع غزة، قررت الحكومة الباكستانية إرسال مساعدات إنسانية على الفور إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الإخوة والأخوات الفلسطينيين".تنسق حكومة باكستان أعمالها مع حكومة مصر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة المختصة والبعثات الباكستانية في الخارج، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط التسليم.ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".فيما صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250 ، منوّها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
https://sputnikarabic.ae/20231017/الدول-العربية-تؤيد-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-الوضع-في-غزة-1082081439.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
طوفان الأقصى, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم
باكستان ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
05:10 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 05:20 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إرسال مساعدات إنسانية على الفور إلى قطاع غزة.
وقال البيان: "في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في قطاع غزة، قررت الحكومة الباكستانية إرسال مساعدات إنسانية على الفور إلى قطاع غزة، للتخفيف من معاناة الإخوة والأخوات الفلسطينيين".
تنسق حكومة باكستان أعمالها
مع حكومة مصر وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ووكالات الأمم المتحدة المختصة والبعثات الباكستانية في الخارج، لوضع اللمسات الأخيرة على شروط التسليم.
ويشار إلى أن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"
الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس الاثنين أن حركة "حماس" تحتجز 199 شخصا كرهائن في قطاع غزة.
فيما صرح المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، الاثنين الماضي، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250 ، منوّها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء القصف الإسرائيلي على غزة.
من جانبه، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".