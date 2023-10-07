https://sputnikarabic.ae/20231007/الجيش-الإسرائيلي-يبدأ-مهاجمة-أهداف-لحركة-حماس-في-قطاع-غزة-ويستدعي-قوات-الاحتياط-1081740235.html

الجيش الإسرائيلي يبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة ويستدعي قوات الاحتياط

الجيش الإسرائيلي يبدأ مهاجمة أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة ويستدعي قوات الاحتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "بدء مهاجمة أهداف لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة"، وذلك ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها الحركة ضد إسرائيل. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T06:22+0000

2023-10-07T06:22+0000

2023-10-07T06:22+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار قطاع غزة

حركة حماس

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/06/1066076047_0:255:3189:2048_1920x0_80_0_0_90d1b5541d3f3dce2780fabda6ee71e0.jpg

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيون داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم الآن بمهاجمة أهداف لمنظمة حماس الإرهابية في قطاع غزة"، منوّها بأن "حماس هي صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهي التي تقف وراء هذا الهجوم، وستتحمل نتائجه".في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي وافق على "تجنيد واسع" لقوات الاحتياط، مشيرة إلى إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفا : "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".يأتي ذلك بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عشرات الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" الفلسطينية شنت، في وقت مبكر صباح اليوم، عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

https://sputnikarabic.ae/20231007/المشاهد-الأولى-لدخول-مظليين-وزوارق-ومركبات-من-حماس-إلى-داخل-غلاف-غزة-1081738580.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم