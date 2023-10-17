https://sputnikarabic.ae/20231017/بطل-مصري-تضامن-مع-غزة-تعرض-للتهديد-بالقتل-وعاقبه-الاتحاد-الدولي-للسباحة-1082090158.html

بطل مصري تضامن مع غزة.. تعرض للتهديد بالقتل وعاقبه الاتحاد الدولي للسباحة

بطل مصري تضامن مع غزة.. تعرض للتهديد بالقتل وعاقبه الاتحاد الدولي للسباحة

فوجئ بطل سباحة مصري بقيام الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صورته من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعمه لأهالي قطاع غزة، إثر تعرضهم لقصف عنيف، ردا على شن... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T08:55+0000

2023-10-17T08:55+0000

2023-10-17T08:55+0000

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وعلى الرغم من فوز لاعب المنتخب الوطني المصري للسباحة، عبد الرحمن سامح هريدي، بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان، في منافسات سباق 50 مترا فراشة بزمن 23:04 ثانية، إلا أن الاتحاد حذف صوره من "السوشيال ميديا"، كما أنه نشر صورة جماعية للأبطال الفائزين في البطولة دون وجهه.وبعد تتويجه بالميدالية الذهبية، كشف هريدي في تصريحات إعلامية أنه تلقى تهديدات بالقتل، مشيرًا إلى أن الناس كانوا يهاجمونه طوال الأسبوع بسبب دعمه لفلسطين، وأن عائلته تذهب إلى النوم، وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفته أو شقته في اليوم التالي.وأردف: "لا أعرف صراحة إن كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".وبدأ عبد الرحمن سامح هريدي مشواره الرياضي، في نادي التوفيقية، وهو لاعب حالي في النادي الأهلي المصري، بعد مشاركته في أولمبياد طوكيو عام 2020، وحصد المركز الثالث في أولمبياد الناشئين 2018، والمركز الثاني في بطولة البحر المتوسط في نفس العام، وعلى المركز الأول في البطولة العربية وبطولة أفريقيا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًا في حالة حرب.

https://sputnikarabic.ae/20231017/مسؤول-في-حكومة-غزة-لا-تنسيق-حتى-الآن-مع-مصر-حول-فتح-معبر-رفح-1082085252.html

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رياضة, منوعات, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى