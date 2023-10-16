https://sputnikarabic.ae/20231016/محمد-بن-زايد-يهاتف-نتنياهو-لأول-مرة-منذ-عملية-طوفان-الأقصى-1082068900.html

محمد بن زايد يهاتف نتنياهو لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى"

محمد بن زايد يهاتف نتنياهو لأول مرة منذ عملية "طوفان الأقصى"

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، أن رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، واصل اتصالاته المكثفة مع قادة دول عربية وأجنبية لوقف العنف والتصعيد... 16.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-16T14:12+0000

2023-10-16T14:12+0000

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وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بأن "الاتصالات شملت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".وأشارت الوكالة إلى أن"ابن زايد، أكد، خلال الاتصالات، أولوية الحفاظ على أرواح المدنيين وعدم الزج بهم في دائرة العنف والصراع المتصاعد وممارسة المسؤولية القانونية، التي تضمن حمايتهم وسلامتهم خاصة الأطفال والنساء وكبار السن أثناء الصراعات وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين".وشدد الرئيس الإماراتي على "ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لنقل المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، وتيسير الآليات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة لهذه الممرات وتمكين المنظمات الإنسانية المعنية للقيام بمسؤولياتها، بما يضمن عدم تفاقم المعاناة التي يشهدها القطاع نتيجة العنف المتصاعد، في ظل تواجد أكثر من مليوني إنسان غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء وغير المنخرطين في الصراع الدائر".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة، فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة".بينما أفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، بينما تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

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