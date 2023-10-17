https://sputnikarabic.ae/20231017/تأجيل-التصويت-على-مشروع-قرار-البرازيل-بمجلس-الأمن-بشأن-قطاع-غزة--1082128117.html
تأجيل التصويت على مشروع قرار البرازيل بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
تأجيل التصويت على مشروع قرار البرازيل بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
أعلنت بعثة البرازيل في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل التصويت على مشروع قرار البرازيل بشأن الوضع في قطاع غزة إلى الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T22:28+0000
2023-10-17T22:28+0000
2023-10-17T22:29+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقالت البعثة في بيان: "تم تأجيل التصويت إلى غد في الساعة 10:00 (17:00 بتوقيت موسكو)".وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ضد مشروع القرار الروسي، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231016/مجلس-الأمن-يرفض-مشروع-القرار-الروسي-الذي-يدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-الإنساني-في-غزة-1082080961.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
تأجيل التصويت على مشروع قرار البرازيل بمجلس الأمن بشأن قطاع غزة
22:28 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 22:29 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت بعثة البرازيل في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أنه تم تأجيل التصويت على مشروع قرار البرازيل بشأن الوضع في قطاع غزة إلى الساعة 17:00 بتوقيت موسكو يوم الأربعاء.
وقالت البعثة في بيان: "تم تأجيل التصويت إلى غد في الساعة 10:00 (17:00 بتوقيت موسكو)".
وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي
يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.
وصوتت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان ضد مشروع القرار الروسي، الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقصف الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.