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https://sputnikarabic.ae/20231017/جموع-الأردنيين-تتوجه-نحو-السفارة-الإسرائيلية-في-عمّان-غضبا-لأجل-غزة-1082129022.html
جموع الأردنيين تتوجه نحو السفارة الإسرائيلية في عمان غضبا لأجل غزة
جموع الأردنيين تتوجه نحو السفارة الإسرائيلية في عمان غضبا لأجل غزة
تجمعت جموع من الأردنيين مساء يوم الثلاثاء نحو السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة. نجحت الجموع في الوصول... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T23:02+0000
2023-10-17T23:02+0000
أخبار الأردن
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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عمان - سبوتنيك. توجهت الحشود نحو السفارة بعد قصف القوات الإسرائيلية للمستشفى، ورغم عدم وصولهم إلى السفارة نفسها، إلا أنهم أعربوا عن غضبهم وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة بشكل نهائي.يُذكر أن الحشود استمرت في التوافد نحو السفارة حتى ساعات متأخرة من الليل.في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية المقررة في عمّان يوم الأربعاء، بسبب التوترات الناجمة عن القصف الإسرائيلي في غزة.تظاهرات مستمرة في العديد من البلدان العربية تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الحالي.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
https://sputnikarabic.ae/20231017/الأردن-يلغي-القمة-الرباعية-بشأن-غزة-1082127225.html
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أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

جموع الأردنيين تتوجه نحو السفارة الإسرائيلية في عمان غضبا لأجل غزة

23:02 GMT 17.10.2023
مظاهرات الأردن ضد "ورشة البحرين"
مظاهرات الأردن ضد ورشة البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
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تجمعت جموع من الأردنيين مساء يوم الثلاثاء نحو السفارة الإسرائيلية احتجاجًا على قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة. نجحت الجموع في الوصول إلى مناطق قريبة من السفارة الإسرائيلية.
عمان - سبوتنيك. توجهت الحشود نحو السفارة بعد قصف القوات الإسرائيلية للمستشفى، ورغم عدم وصولهم إلى السفارة نفسها، إلا أنهم أعربوا عن غضبهم وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي وإغلاق السفارة بشكل نهائي.
يُذكر أن الحشود استمرت في التوافد نحو السفارة حتى ساعات متأخرة من الليل.
في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الأردن قرر عدم عقد القمة الرباعية المقررة في عمّان يوم الأربعاء، بسبب التوترات الناجمة عن القصف الإسرائيلي في غزة.
تظاهرات مستمرة في العديد من البلدان العربية تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل التصعيد الحالي.
وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
الأردن يلغي القمة الرباعية بمشارك بايدن بشأن غزة
21:28 GMT
ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
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