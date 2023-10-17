https://sputnikarabic.ae/20231017/حماس-تعلن-مقتل-قائد-عسكري-بارز-في-كتائب-القسام-إثر-قصف-إسرائيلي-1082116066.html

"حماس" تعلن مقتل قائد عسكري بارز في كتائب "القسام" إثر قصف إسرائيلي... فيديو

"حماس" تعلن مقتل قائد عسكري بارز في كتائب "القسام" إثر قصف إسرائيلي... فيديو

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الثلاثاء، مقتل قائد عسكري بارز، بكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، إثر قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T15:28+0000

2023-10-17T15:28+0000

2023-10-17T15:35+0000

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

حركة حماس

أخبار قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082054578_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_38ced52ad5e2410ea3d5358c6a28f19b.jpg

وقالت "حماس"، في بيان: "تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام القائد القسامي المجاهد أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيوني همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".ويعد نوفل أبرز مسؤول عسكري في كتائب القسام، يُعلن مقتله، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني.وأمس الاثنين، أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250، لافتًا إلى مقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء قصف إسرائيلي على غزة.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت قبل الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة حماس.في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة، بحسب أحدث حصيلة، عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيلًا وأكثر من 12 ألف و500 مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 61 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1250 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 3842 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231017/ارتفاع-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-إلى-نحو-3-آلاف-قتيل-في-غزة-1082115724.html

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار