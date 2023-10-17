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https://sputnikarabic.ae/20231017/لحظة-تدمير-حزب-الله-لمركبة-عسكرية-وسط-مستوطنة-إسرائيلية-فيديو-1082107790.html
لحظة تدمير "حزب الله" لمركبة عسكرية وسط مستوطنة إسرائيلية... فيديو
لحظة تدمير "حزب الله" لمركبة عسكرية وسط مستوطنة إسرائيلية... فيديو
شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية توترا عاما بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T13:58+0000
2023-10-17T13:58+0000
لبنان
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار حزب الله
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وتبادل الطرفان الاستهدافات لنقاط تمركز بعضهما الآخر بشكل شبه يومي منذ ذلك الحين دون إعلان حالة بدء أي عملية عسكرية.ونشر "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق تدمير آلية ‏إسرائيلية في موقع المطلة على الحدود اللبنانية الجنوبية.شاهد أيضا... مواطنون لبنانيون يروون "لسبوتنيك" أهوال القنابل الفوسفورية الإسرائيلية... فيديو
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لبنان, رصد عسكري, إسرائيل, أخبار حزب الله
لبنان, رصد عسكري, إسرائيل, أخبار حزب الله

لحظة تدمير "حزب الله" لمركبة عسكرية وسط مستوطنة إسرائيلية... فيديو

13:58 GMT 17.10.2023
© AP Photo / Bilal Husseinمقاتل من "حزب الله" اللبناني
مقاتل من حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Bilal Hussein
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شهدت الحدود اللبنانية الجنوبية توترا عاما بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتبادل الطرفان الاستهدافات لنقاط تمركز بعضهما الآخر بشكل شبه يومي منذ ذلك الحين دون إعلان حالة بدء أي عملية عسكرية.
ونشر "حزب الله"، اليوم الثلاثاء، فيديو يوثق تدمير آلية ‏إسرائيلية في موقع المطلة على الحدود اللبنانية الجنوبية.
شاهد أيضا... مواطنون لبنانيون يروون "لسبوتنيك" أهوال القنابل الفوسفورية الإسرائيلية... فيديو
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