https://sputnikarabic.ae/20231017/مشاهد-من-مسيرة-توثق-أسر-جنديين-أوكرانيين-في-أرتيوموفسك-1082083403.html
مشاهد من مسيرة توثق أسر جنديين أوكرانيين في أرتيوموفسك
مشاهد من مسيرة توثق أسر جنديين أوكرانيين في أرتيوموفسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لمجموعات هجومية من تشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوا تقوم بتطهير معقل التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T04:54+0000
2023-10-17T04:54+0000
2023-10-17T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية إن "وحدة الاستكشاف رصدت تحركات الجنود على طول خط الاشتباك، ثم أعطت الإحداثيات عن طريق الطائرة دون طيار، ونجحت القوات الهجومية المحمولة جوا في تنفيذ مهام لتدمير المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تجاوز المدينة من الشمال".بعد إجراء استطلاع جوي وإلحاق أضرار نيران بالمدفعية البرميلية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المتحصنة شمال أرتيوموفسك، انتقل مظليو مجموعة إيفانوفو إلى مزرعة الغابات، حيث لجأ العدو بعد محاولة فاشلة لاختراق دفاعنا.في وقت سابق، أظهرت وزارة الدفاع الروسية كيف قام مظليون من تولا بتحطيم المسلحين بمساعدة مدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم "نونا إس"، حيث ألحق الهزيمة بالقوميين الأوكرانيين الذين يحاولون اختراق الدفاعات الروسية من شمال أرتيوموفسك.صرّح أسير أوكراني، في وقت سابق، بأن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فرّوا، وذلك على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية متدنية جدا، وهناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
مشاهد من مسيرة توثق أسر جنديين أوكرانيين في أرتيوموفسك
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لمجموعات هجومية من تشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوا تقوم بتطهير معقل التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين في أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "وحدة الاستكشاف رصدت تحركات الجنود على طول خط الاشتباك، ثم أعطت الإحداثيات عن طريق الطائرة دون طيار، ونجحت القوات الهجومية المحمولة جوا في تنفيذ مهام لتدمير المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تجاوز المدينة من الشمال".
بعد إجراء استطلاع جوي وإلحاق أضرار نيران بالمدفعية البرميلية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المتحصنة شمال أرتيوموفسك، انتقل مظليو مجموعة إيفانوفو إلى مزرعة الغابات، حيث لجأ العدو بعد محاولة فاشلة لاختراق دفاعنا.
في وقت سابق، أظهرت وزارة الدفاع الروسية كيف قام مظليون من تولا
بتحطيم المسلحين بمساعدة مدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم "نونا إس"، حيث ألحق الهزيمة بالقوميين الأوكرانيين الذين يحاولون اختراق الدفاعات الروسية من شمال أرتيوموفسك.
صرّح أسير أوكراني، في وقت سابق، بأن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فرّوا،
وذلك على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.
وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية متدنية جدا، وهناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا".