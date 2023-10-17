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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231017/مشاهد-من-مسيرة-توثق-أسر-جنديين-أوكرانيين-في-أرتيوموفسك-1082083403.html
مشاهد من مسيرة توثق أسر جنديين أوكرانيين في أرتيوموفسك
مشاهد من مسيرة توثق أسر جنديين أوكرانيين في أرتيوموفسك
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لمجموعات هجومية من تشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوا تقوم بتطهير معقل التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين... 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T04:54+0000
2023-10-17T04:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية إن "وحدة الاستكشاف رصدت تحركات الجنود على طول خط الاشتباك، ثم أعطت الإحداثيات عن طريق الطائرة دون طيار، ونجحت القوات الهجومية المحمولة جوا في تنفيذ مهام لتدمير المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تجاوز المدينة من الشمال".بعد إجراء استطلاع جوي وإلحاق أضرار نيران بالمدفعية البرميلية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المتحصنة شمال أرتيوموفسك، انتقل مظليو مجموعة إيفانوفو إلى مزرعة الغابات، حيث لجأ العدو بعد محاولة فاشلة لاختراق دفاعنا.في وقت سابق، أظهرت وزارة الدفاع الروسية كيف قام مظليون من تولا بتحطيم المسلحين بمساعدة مدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم "نونا إس"، حيث ألحق الهزيمة بالقوميين الأوكرانيين الذين يحاولون اختراق الدفاعات الروسية من شمال أرتيوموفسك.صرّح أسير أوكراني، في وقت سابق، بأن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فرّوا، وذلك على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية متدنية جدا، وهناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا".
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مشاهد من مسيرة توثق أسر جنديين أوكرانيين في أرتيوموفسك

04:54 GMT 17.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، لقطات لمجموعات هجومية من تشكيل إيفانوفو للقوات المحمولة جوا تقوم بتطهير معقل التشكيلات المسلحة للقوميين الأوكرانيين في أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "وحدة الاستكشاف رصدت تحركات الجنود على طول خط الاشتباك، ثم أعطت الإحداثيات عن طريق الطائرة دون طيار، ونجحت القوات الهجومية المحمولة جوا في تنفيذ مهام لتدمير المسلحين الأوكرانيين الذين يحاولون تجاوز المدينة من الشمال".
بعد إجراء استطلاع جوي وإلحاق أضرار نيران بالمدفعية البرميلية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، المتحصنة شمال أرتيوموفسك، انتقل مظليو مجموعة إيفانوفو إلى مزرعة الغابات، حيث لجأ العدو بعد محاولة فاشلة لاختراق دفاعنا.
في وقت سابق، أظهرت وزارة الدفاع الروسية كيف قام مظليون من تولا بتحطيم المسلحين بمساعدة مدافع ذاتية الدفع عيار 120 ملم "نونا إس"، حيث ألحق الهزيمة بالقوميين الأوكرانيين الذين يحاولون اختراق الدفاعات الروسية من شمال أرتيوموفسك.
صرّح أسير أوكراني، في وقت سابق، بأن العشرات من جنود القوات المسلحة الأوكرانية فرّوا، وذلك على محور زابوروجيه، مدركين أنه تم الكذب عليهم بشأن الوضع على الجبهة.
وقال الأسير الأوكراني: "الروح المعنوية متدنية جدا، وهناك شكوك (بأن الوحدة سوف تموت في المعركة)، لكنهم (ممثلو القيادة) كانوا يقنعونا أننا سننتصر، ونجحوا في إقناعنا".
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