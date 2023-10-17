https://sputnikarabic.ae/20231017/مندوب-إسرائيل-في-مجلس-الأمن-يعلن-عزم-بلاده-محو-حماس-لحماية-اليهود-1082084184.html
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن يعلن عزم بلاده "محو حماس لحماية نفسها"
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن يعلن عزم بلاده "محو حماس لحماية نفسها"
صرّح مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن الدولي، جلعاد إردان، بأن حركة حماس "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها". 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T05:44+0000
2023-10-17T05:44+0000
2023-10-17T05:45+0000
إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المندوب الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "يجب على إسرائيل أن تمحو حماس من أجل حماية نفسها وليس من أجل الانتقام"، على حد زعمه.وأضاف إردان أن "الصراع سينتهي بمجرد أن تلقي حماس سلاحها".وأضاف أنه "قبل الدعوة إلى المساعدة أو الهدوء أو ضبط النفس، يجب تصنيف حماس كمنظمة إرهابية ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".وقد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ لم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، فصوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 دول عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".وكانت قد وزعت روسيا، يوم الجمعة الماضي، مشروع القرار في مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما أدانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية.وبحسب المشروع الروسي، يدعو المجلس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق.
https://sputnikarabic.ae/20231017/باكستان-ترسل-مساعدات-إنسانية-إلى-قطاع-غزة-1082083601.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى
مندوب إسرائيل في مجلس الأمن يعلن عزم بلاده "محو حماس لحماية نفسها"
05:44 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 05:45 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
صرّح مندوب إسرائيل لدى مجلس الأمن الدولي، جلعاد إردان، بأن حركة حماس "تسعى لإبادة اليهود ويجب على إسرائيل أن تمحوها".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المندوب الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء: "يجب على إسرائيل أن تمحو حماس من أجل حماية نفسها وليس من أجل الانتقام"، على حد زعمه.
وأضاف إردان أن "الصراع سينتهي بمجرد أن تلقي حماس سلاحها".
إذا ألقت حماس أسلحتها غدا وأعادت جميع الرهائن واستسلمت فإن هذه الحرب يمكن أن تنتهي.
وأضاف أنه "قبل الدعوة إلى المساعدة أو الهدوء أو ضبط النفس، يجب تصنيف حماس كمنظمة إرهابية ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
جاء حديث المندوب الإسرائيلي خلال جلسة في مجلس الأمن، حيث تم إفشال مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقد رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته البعثة الروسية الدائمة، ويدعو إلى وقف فوري وإنساني لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ لم يحصل القرار على الأصوات التسعة المطلوبة، فصوتت 5 دول لصالحه، وعارضته 4 فيما امتنعت 6 دول عن التصويت، وكان القرار الروسي ينص على أن "يدعو مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لأسباب إنسانية لإطلاق النار يكون مستداما ويحظى بالاحترام الكامل".
وكانت قد وزعت روسيا، يوم الجمعة الماضي، مشروع القرار في مجلس الأمن والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
، كما أدانت الوثيقة بشدة أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وكل الأعمال الإرهابية.
وبحسب المشروع الروسي، يدعو المجلس إلى إطلاق سراح جميع الرهائن وتهيئة الظروف لإجلاء المدنيين، ولضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عائق.