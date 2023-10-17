https://sputnikarabic.ae/20231017/مواجهات-في-القدس-وتظاهرات-بالضفة-الغربية-تنديدا-بالعدوان-على-المستشفى-المعمداني-بغزة-1082128081.html
مواجهات في القدس وتظاهرات بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان على المستشفى المعمداني بغزة
مواجهات في القدس وتظاهرات بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان على المستشفى المعمداني بغزة
اندلعت الليلة مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T22:37+0000
2023-10-17T22:37+0000
2023-10-17T22:38+0000
القدس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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رام الله - سبوتنيك. وبعيد قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن مقتل 500 شخص تظاهر مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس ما وصفه الفلسطينيون بالجريمة والمجزرة.واشتبك المقدسيون في عدد من المواقع وعلى رأسها مخيم شعفاط وحي رأس العامود مع القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق وابل من الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.ومن مراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية انطلقت تظاهرات منددة بقصف المستشفى المعمداني حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد العام والإضراب ودعت للتظاهر والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي.وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.
القدس
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
القدس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
القدس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
مواجهات في القدس وتظاهرات بالضفة الغربية تنديدا بالعدوان على المستشفى المعمداني بغزة
22:37 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 22:38 GMT 17.10.2023) تابعنا عبر
اندلعت الليلة مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين في مدينة القدس والضفة الغربية.
رام الله - سبوتنيك
. وبعيد قصف القوات الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة والذي أسفر عن مقتل 500 شخص تظاهر مئات الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس ما وصفه الفلسطينيون بالجريمة والمجزرة.
واشتبك المقدسيون في عدد من المواقع وعلى رأسها مخيم شعفاط وحي رأس العامود مع القوات الإسرائيلية التي ردت بإطلاق وابل من الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز.
ومن مراكز المدن الفلسطينية بالضفة الغربية انطلقت تظاهرات منددة بقصف المستشفى المعمداني حيث أعلنت الفصائل الفلسطينية الحداد العام والإضراب ودعت للتظاهر والاشتباك مع قوات الجيش الإسرائيلي.
وقصف الجيش الإسرائيلي
، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
ونقلت
الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام
حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.