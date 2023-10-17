https://sputnikarabic.ae/20231017/580-قتيلا-نتيجة-القصف-الإسرائيلي-لمستشفى-المعمداني-ومنازل-سكنية-جنوبي-القطاع-1082130125.html

580 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" ومنازل سكنية جنوبي غزة

580 قتيلا نتيجة القصف الإسرائيلي لمستشفى "المعمداني" ومنازل سكنية جنوبي غزة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأربعاء، أن ما يزيد عن 500 قتيل سقطوا في استهداف الجيش الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني، كما قتل 80 فلسطيني... 17.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-17T23:47+0000

2023-10-17T23:47+0000

2023-10-18T00:50+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة "إنَّ هناك عجز كبير وغير قادرين على تلبية الاحتياجات في ظل المجازر الكبيرة"، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، دخول المستشفيات في "حالة انهيار فعلي" بسبب انقطاع الكهرباء، محذرة من كارثة إنسانية، نتيجة نفاد الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود.وفي مشفى ناصر الطبي في خان يونس يتوافد مئات الجرحى معظمهم من الأطفال، ويقول الطفل محمد ياسين لوكالة "سبوتنيك":" لقد أصبت في عيني اليمنى ورجلي، وأهلي قتلوا، وأريد أمي وأبي"، فيما يقول الطبيب أحمد رافع وهو يقوم بإسعاف الطفل محمد ياسين:" ما ذنب هذا الطفل، ماذا فعل هو الأطفال الجرحى والقتلى حتى استهدفوا بالقذائف"، ويقول الشاب نضال صبحي لوكالة "سبوتنيك":" لا أستطيع التعرف على عائلتي، جميعهم تحولوا الى أشلاء، جميع عائلتي وأقربائي قتلوا".وقال محمود حماد، مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة الصحة بغزة، "إن هناك معاناة كبيرة في توفير الادوية والسولار لخزانات الوقود لمجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى في قطاع غزة، وهذا ينذر بكارثة إنسانية ويعرض المرضى في العناية المركزة والحضانات والأقسام الحرجة إلى الخطر والموت المحتم".وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن مقتل 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة،وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231017/نداء-من-الأزهر-الشريف-على-الأمة-الإسلامية-أن-تستثمر-قوتها-وأموالها-وتقف-بها-خلف-فلسطين--1082129058.html

https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-فلسطيني-غارات-عنيفة-على-وسط-قطاع-غزة-1082130044.html

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سبوتنيك عربي

العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل