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إعلام فلسطيني: غارات عنيفة على وسط قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231017/إعلام-فلسطيني-غارات-عنيفة-على-وسط-قطاع-غزة-1082130044.html
إعلام فلسطيني: غارات عنيفة على وسط قطاع غزة
إعلام فلسطيني: غارات عنيفة على وسط قطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على وسط قطاع غزة. 17.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-17T23:39+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إعلام فلسطيني: غارات عنيفة على وسط قطاع غزة

23:39 GMT 17.10.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 17.10.2023)
© AFP 2023 / Aris Messinisالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / Aris Messinis
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة على وسط قطاع غزة.
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