https://sputnikarabic.ae/20231018/إخلاء-6-مطارات-في-فرنسا-إثر-تهديدات-1082162997.html

إخلاء 6 مطارات في فرنسا إثر تهديدات

إخلاء 6 مطارات في فرنسا إثر تهديدات

قررت السلطات الفرنسية إجلاء ستة مطارات في مختلف مدن البلاد، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تلقيها عن طريق البريد الإلكتروني تهديدات بتنفيذ هجمات. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T14:14+0000

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وأفاد مصدر في الشرطة الفرنسية بأن عمليات الإخلاء في مطارات ليل وليون ونانت ونيس وتولوز وبوفيه بالقرب من باريس ستسمح للسلطات بتبديد أي شكوك بشأن حقيقة هذه التهديدات، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا".يشار إلى أن هذه الإجراءات لا تتضمن أي مطار في باريس، فيما أوضحت إدارة مطار نيس أنها تلقت إنذارًا بوجود حقيبة مشبوهة مما استدعى فرض إجراءات أمنية مشددة، ولكن كل شيء عاد إلى طبيعته في وقت لاحق.من جانبها، أكدت المديرية العامة للطيران المدني وجود إنذارات بوجود قنابل وعمليات إخلاء في أربعة مطارات صباح اليوم الأربعاء، وهي ليل وليون وتولوز وبوفيه في شمال باريس، دون ذكر المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.ووفقًا للوحة المعلومات الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني على الإنترنت، تعرضت ثلاثة مطارات لتأخيرات كبيرة في فترة ما بعد الظهر، وهي تولوز-بلانياك وليل ليكين وبوفيه-تيليه.في السياق ذاته، استؤنفت حركة الملاحة في مطار برون، وفقا لإدارة المطار، وفي مطار ليل، تم إخلاء المطار في حوالي الساعة 10:30 صباحًا وفقًا للمتحدثة.وذكر موقع مطار ليل على الإنترنت أنه تم تحويل مسارات الرحلات القادمة من مراكش وجنيف وقسنطينة والتي كان من المقرر أن تهبط بين الساعة 11:05 و11:40، وأشار المطار إلى وجود عناصر أجهزة أمن الدولة في المكان.يذكر أن فرنسا تعيش حالة تأهب قصوى بعد قتل مدرس في هجوم يشتبه في تنفيذه بواسطة متشددين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

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