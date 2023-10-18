https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-نقوم-حاليا-بمهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082176218.html

الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان

الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن قواته تقوم بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان. 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T21:39+0000

2023-10-18T21:39+0000

2023-10-18T21:41+0000

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العدوان الإسرائيلي على غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102700/31/1027003150_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_4e4cd96d66ab25239afb0b51daa56eb2.jpg

وقالت القوات الجوية الإسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشن قوات الدفاع الإسرائيلية الآن هجمات على أهداف تنظيم حزب الله في لبنان".وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231018/إسرائيل-تقيم-مستشفى-ميدانيا-في-الجليل-استعدادا-لأي-تصعيد-على-الحدود-مع-لبنان-1082173336.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة