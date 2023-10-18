https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-نقوم-حاليا-بمهاجمة-أهداف-تابعة-لـحزب-الله-في-لبنان-1082176218.html
الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن قواته تقوم بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T21:39+0000
2023-10-18T21:39+0000
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وقالت القوات الجوية الإسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشن قوات الدفاع الإسرائيلية الآن هجمات على أهداف تنظيم حزب الله في لبنان".وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231018/إسرائيل-تقيم-مستشفى-ميدانيا-في-الجليل-استعدادا-لأي-تصعيد-على-الحدود-مع-لبنان-1082173336.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة
الجيش الإسرائيلي: نقوم حاليا بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان
21:39 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 21:41 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن قواته تقوم بمهاجمة أهداف تابعة لـ"حزب الله" في لبنان.
وقالت القوات الجوية الإسرائيلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "تشن قوات الدفاع الإسرائيلية الآن هجمات على أهداف تنظيم حزب الله في لبنان".
وارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية على خلفية الأحداث في غزة، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود اللبنانية إلى داخل إسرائيل
.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس
" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، ورد الجيش الإسرائيلي ببدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة.