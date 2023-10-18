https://sputnikarabic.ae/20231018/برلماني-مصري-نشكر-روسيا-لموقفها-المتضامن-مع-فلسطين-1082170817.html
برلماني مصري: نشكر روسيا لموقفها المتضامن مع فلسطين
برلماني مصري: نشكر روسيا لموقفها المتضامن مع فلسطين
أعرب عضو البرلمان المصري والصحفي أحمد بلال البرلسي، عن شكره لروسيا لتضامنها مع القضية الفلسطينية ومحاولاتها للتدخل لإيقاف القصف الإسرائيلي للمدنيين. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T17:59+0000
2023-10-18T17:59+0000
2023-10-18T17:59+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لـ "سبوتنيك" لدى مشاركته في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابة الصحفيين المصرية، وسط القاهرة، لدعم المقاومة الفلسطينية والتنديد بالتنكيل والاستهداف المباشر للصحفيين من الجانب الاسرائيلي، وقصف مستشفى المعمداني في غزة.وقال البرلسي: "الشعب المصري يتوجه بالشكر للشعب الروسي وقيادته لما قدم للقضية الفلسطينية من تضامن ودعم ومحاولات للتدخل لإيقاف القصف الاسرائيلي للمدنيين".وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وبحسب الوزارة، فإن قصف المستشفى أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, مصر, روسيا, أخبار قطاع غزة
العالم العربي, حصري, مصر, روسيا, أخبار قطاع غزة
برلماني مصري: نشكر روسيا لموقفها المتضامن مع فلسطين
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حصري
أعرب عضو البرلمان المصري والصحفي أحمد بلال البرلسي، عن شكره لروسيا لتضامنها مع القضية الفلسطينية ومحاولاتها للتدخل لإيقاف القصف الإسرائيلي للمدنيين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لـ "سبوتنيك
" لدى مشاركته في وقفة احتجاجية، نظمتها نقابة الصحفيين المصرية، وسط القاهرة، لدعم المقاومة الفلسطينية والتنديد بالتنكيل والاستهداف المباشر للصحفيين من الجانب الاسرائيلي، وقصف مستشفى المعمداني في غزة.
وقال البرلسي: "الشعب المصري يتوجه بالشكر للشعب الروسي وقيادته لما قدم للقضية الفلسطينية من تضامن ودعم ومحاولات للتدخل لإيقاف القصف الاسرائيلي للمدنيين".
وأوضح أن: "الشعوب العربية جميعها تجد الطمأنينة والدعم من الجانب الروسي على المستويين الشعبي والرسمي، فيما تشعر بالريية والقلق من أية تصريحات رسمية أو شعبية غربية".
وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في القطاع، أمس الثلاثاء، وصلوا مقطّعي الرؤوس وأشلاء ممزقة، وكان معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنها مجزرة لا مثيل لها.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.
وبحسب الوزارة، فإن قصف المستشفى
أدى إلى سقوط 471 قتيلا و314 مصابا، حالة 28 منهم حرجة.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية، أطلقت يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة.