https://sputnikarabic.ae/20231018/بوتين-أوكرانيا-مستعدة-للتفاوض-وهذا-غير-كاف-1082147263.html
بوتين: أوكرانيا مستعدة للتفاوض وهذا "غير كاف"
بوتين: أوكرانيا مستعدة للتفاوض وهذا "غير كاف"
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تفكر في عملية تفاوض، وأن هذا تحول في الاتجاه الصحيح يُشاد به، ولكنه غير كافٍ. 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T11:02+0000
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وقال بوتين للصحفيين، في ختام المباحثات الروسية الصينية: "نسمع الآن، أن (الأوكرانيين) مستعدون فعليًا لإجراء نوع ما من المفاوضات".ووفقا لبوتين، فإن المسؤولين الذين يشرفون على توجهات السياسة الخارجية لأوكرانيا، والذين طالبوا أخيرًا بهزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة، "يتحدثون الآن بصوت مختلف، ويقولون إن هذه المشاكل يجب أن تحل من خلال مفاوضات سلمية".وأضاف الرئيس الروسي: "هذا تحول صحيح، تحول في الاتجاه الصحيح، كما يقول جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، وهذا يستحق الإشادة، لكن هذا لا يكفي، إذ لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة إذا كانت هناك رغبة فعلية بالتفاوض".وتابع بوتين: "إذا كان الجانب الأوكراني يريد عملية تفاوض حقيقية، فيجب ألا يتم ذلك بأي إيماءات مسرحية، ولكن أول شيء يجب فعله هو إلغاء مرسوم رئيس أوكرانيا الذي يحظر المفاوضات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, الصين, أخبار أوكرانيا
بوتين: أوكرانيا مستعدة للتفاوض وهذا "غير كاف"
11:02 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 11:11 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تفكر في عملية تفاوض، وأن هذا تحول في الاتجاه الصحيح يُشاد به، ولكنه غير كافٍ.
وقال بوتين للصحفيين، في ختام المباحثات الروسية الصينية: "نسمع الآن، أن (الأوكرانيين) مستعدون فعليًا لإجراء نوع ما من المفاوضات".
ووفقا لبوتين، فإن المسؤولين الذين يشرفون على توجهات السياسة الخارجية لأوكرانيا، والذين طالبوا أخيرًا بهزيمة روسيا الاستراتيجية في ساحة المعركة، "يتحدثون الآن بصوت مختلف، ويقولون إن هذه المشاكل يجب أن تحل من خلال مفاوضات سلمية".
وأضاف الرئيس الروسي: "هذا تحول صحيح، تحول في الاتجاه الصحيح، كما يقول جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، وهذا يستحق الإشادة، لكن هذا لا يكفي، إذ لا بد من اتخاذ خطوات ملموسة إذا كانت هناك رغبة فعلية بالتفاوض".
وتابع بوتين: "إذا كان الجانب الأوكراني يريد عملية تفاوض حقيقية
، فيجب ألا يتم ذلك بأي إيماءات مسرحية، ولكن أول شيء يجب فعله هو إلغاء مرسوم رئيس أوكرانيا الذي يحظر المفاوضات".