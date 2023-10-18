https://sputnikarabic.ae/20231018/رئيس-حزب-التجمع-الوطني-في-إسرائيل-قصف-مستشفى-المعمداني--يهدف-لتهجير-الفلسطينيين-من-شمال-غزة-1082175700.html

رئيس حزب التجمع الوطني في إسرائيل: قصف مستشفى "المعمداني" يهدف لتهجير الفلسطينيين من شمالي غزة

رئيس حزب التجمع الوطني في إسرائيل: قصف مستشفى "المعمداني" يهدف لتهجير الفلسطينيين من شمالي غزة

قال الدكتور جمال زحالقة، رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48 وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، إن ما حدث في المستشفى الأهلي "المعمداني"، هو جزء من المخطط... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T21:15+0000

2023-10-18T21:15+0000

2023-10-18T21:15+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

حصري

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وأضاف في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل أرادت منذ أيام إخلاء المستشفيات في شمال القطاع، لكن المستشفيات رفضت الإخلاء، لذلك قاموا باستهداف هذه المستشفى حتى تحدث عمليات تهجير جماعي نتيجة الخوف، ولا أدري إن الاسرائيليون كانوا يتصورون عدد العدد الكبير من القتلى، وفي كل الأحوال تصريحاتهم تؤكد أن الأعداد لا تهم لديهم، وهناك تصريحات من مسؤولين يقولون أنهم لا يتحرون الدقة في قصف الأهداف، وهو تمهيد سابق لمثل تلك الجرائم.وأشار زحالقة، إن اسرائيل لا تخشى المدنيين وانتقاداتهم، كل ما تخشاه هو ألا تنكسر صورتها كدولة ديمقراطية، لذلك فإنهم بعد قصف مستشفى المعمداني والانتقادات يحاولون التغطية على تلك المجزرة بالأكاذيب، وهى تقوم اليوم بمجهود كبير جدا على المستوى العالمي سواء في الإعلام أو الاتصالات، كل ذلك من أجل أن تقول أن لا علاقة لها بما حدث من مجازر بقصف مستشفى المعمداني في غزة، وتحرص إسرائيل على تبرئة نفسها أمام العالم الذي يدعمها حتى يكون لها شرعية فيما ترتكبه من جرائم.وتابع رئيس حزب التجمع الوطني: وأكد زحالقة، على أن إسرائيل الآن تتجه إلى تقوية التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية على حساب العلاقة مع روسيا، حيث نجد أن روسيا حاضرة بقوة في زيارة بايدن إلى إسرائيل، ويرغب بايدن في إقناع إسرائيل في أن تنضم إلى أمريكا في أوكرانيا، وتقوم بتزويد كييف بالأسلحة مقابل قيام واشنطن بتقديم المزيد من الدعم والحماية لإسرائيل في المنطقة، إسرائيل اليوم تريد إرضاء الولايات المتحدة أولا ولا تستجيب لأي مطلب آخر.وحول إلغاء القمة التي كان من المقرر عقدها بين الرئيس الأمريكي بايدن ورؤساء كل من مصر وفلسطين وملك الأردن يقول زحالقة:، إن ما حدث في غزة من قصف للمستشفى الأهلي هو ما ألغى القمة، وفي اعتقادي كان واضح جدا أن الرأي العام العربي لن يتحمل قمة من هذا النوع في الوقت الذي لم يجف فيه شلال الدم الفلسطيني، وجاء بيان الخارجية الأردنية واضحا حول سبب إلغاء القمة بقوله(ألغينا القمة عندما تأكدنا أن بايدن لا يستطيع أن يتخذ قرار بوقف الحرب)، بمعنى أنه من غير الممكن أن تكون هناك قمة وإسرائيل تقوم بالقصف والقتل في نفس الوقت.وتعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حصري