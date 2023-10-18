https://sputnikarabic.ae/20231018/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-طلبا-عاجلا-إلى-مواطنيه-في-الدول-العربية-1082136907.html

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية

مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية

طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "من الإسرائيليين في المغرب والدول العربية بتوخي الحيطة والحذر". 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T06:39+0000

2023-10-18T06:39+0000

2023-10-18T06:40+0000

أخبار المغرب اليوم

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082062664_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2577b0285cbd301e51c9205cfa53ab71.jpg

وحث المجلس، في بيان له، الإسرائيلين على الامتناع عن السفر غير الضروري، محذرا أيضا الإسرائيليين من السفر إلى تركيا ودعاهم لمغادرتها فورا.يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-غزة-بالتوجه-إلى-غرب-خان-يونس-1082134984.html

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم