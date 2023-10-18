https://sputnikarabic.ae/20231018/مجلس-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يوجه-طلبا-عاجلا-إلى-مواطنيه-في-الدول-العربية-1082136907.html
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية
طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "من الإسرائيليين في المغرب والدول العربية بتوخي الحيطة والحذر". 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T06:39+0000
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وحث المجلس، في بيان له، الإسرائيلين على الامتناع عن السفر غير الضروري، محذرا أيضا الإسرائيليين من السفر إلى تركيا ودعاهم لمغادرتها فورا.يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجيش-الإسرائيلي-يأمر-سكان-غزة-بالتوجه-إلى-غرب-خان-يونس-1082134984.html
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أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار المغرب اليوم, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يوجه طلبا عاجلا إلى مواطنيه في الدول العربية
06:39 GMT 18.10.2023 (تم التحديث: 06:40 GMT 18.10.2023) تابعنا عبر
طالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "من الإسرائيليين في المغرب والدول العربية بتوخي الحيطة والحذر".
وحث المجلس، في بيان له، الإسرائيلين على الامتناع عن السفر غير الضروري، محذرا أيضا الإسرائيليين من السفر إلى تركيا ودعاهم لمغادرتها فورا.
يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأول أمس الاثنين، أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250. وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.