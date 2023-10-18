https://sputnikarabic.ae/20231018/محمد-صلاح-يعلق-لأول-مرة-على-أحداث-غزة-1082174820.html
محمد صلاح يعلق لأول مرة على أحداث غزة
محمد صلاح يعلق لأول مرة على أحداث غزة
نشر النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان موقفه... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T20:13+0000
2023-10-18T20:13+0000
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وصرح محمد صلاح في المقطع: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عيانّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".ودعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".واختتم صلاح بمطالبة جميع قادة العالم بالتكاتف لمنع المزيد من المذابح للأبرياء، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تسود.وكان صلاح قد تبرع في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن صلاح، قدم تبرعا لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بهدف توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.وأضاف الناظر أن هذا التبرع من محمد صلاح يأتي كمبادرة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التبرع تم بوساطة وسيط مقرب من اللاعب.يذكر أن مصر تكثف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلان حركة حماس عن إطلاق عملية طوفان الأقصى ورد إسرائيل بعملية السيوف الحديدية.
https://sputnikarabic.ae/20231018/البنتاغون-واشنطن-وتل-أبيب-لا-تعرفان-عدد-ضحايا-قصف-مستشفى-المعمداني-ولكنه-يقدر-ببضع-عشرات-1082173858.html
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رياضة, منوعات, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن
رياضة, منوعات, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, اللاعب محمد صلاح, مصر, أخبار مصر الآن
محمد صلاح يعلق لأول مرة على أحداث غزة
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نشر النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإعلان موقفه من التصعيد الذي يشهده قطاع غزة.
وصرح محمد صلاح في المقطع: "لم يكن من السهل أبدا الإدلاء بالتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، لقد عيانّا في الأيام الماضية عنفا شديدا ووحشية تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، فجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".
ودعا صلاح إلى "توقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، كما يجب السماح بتوفير الدعم الإنساني لغزة فورا، حيث يمر سكان القطاع بأوضاع مزرية، حتى أننا بالأمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".
واختتم صلاح بمطالبة جميع قادة العالم بالتكاتف لمنع المزيد من المذابح للأبرياء، مشددا على أن الإنسانية يجب أن تسود.
وكان صلاح قد تبرع في وقت سابق، بمبلغ مالي للهلال الأحمر المصري بهدف توفير مساعدات إنسانية لشعب غزة المحاصر.
ونقلت صحيفة
"المصري اليوم" عن رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن صلاح، قدم تبرعا لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بهدف توفير المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف الناظر أن هذا التبرع من محمد صلاح يأتي كمبادرة فعلية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل التطورات الأخيرة. وأشار إلى أن هذا التبرع تم بوساطة وسيط مقرب من اللاعب.
يذكر أن مصر تكثف جهودها مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة من أجل التهدئة في قطاع غزة، وذلك في أعقاب إعلان حركة حماس عن إطلاق عملية طوفان الأقصى ورد إسرائيل بعملية السيوف الحديدية.