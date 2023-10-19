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https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-أمريكا-تعتزم-نقل-آلاف-القذائف-المخصصة-لأوكرانيا-إلى-إسرائيل-1082218516.html
إعلام: أمريكا تعتزم نقل آلاف القذائف المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل
إعلام: أمريكا تعتزم نقل آلاف القذائف المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل
أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا تخطط لنقل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T19:30+0000
2023-10-19T19:30+0000
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وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: "يعتزم البنتاغون إرسال عشرات الآلاف من القذائف عيار 155 ملم إلى إسرائيل كانت موجهة إلى أوكرانيا".وأشار المقال المنشور على موقع "أكسيوس" إلى أن الذخيرة كانت محفوظة "منذ أشهر" ضمن الترسانة الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن أمريكا تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من نوع "القبة الحديدية" إلى إسرائيل.وقد قامت أمريكا بالفعل بنقل دفعة من الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التسليم.وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم"السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-واشنطن-تعتزم-إرسال-منظومتين-من-القبة-الحديدية-إلى-إسرائيل-1082217715.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

إعلام: أمريكا تعتزم نقل آلاف القذائف المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل

19:30 GMT 19.10.2023
© Photo / Youtube/Syrian Arab News Agencyأسلحة إسرائيلية
أسلحة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Photo / Youtube/Syrian Arab News Agency
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أفادت وسائل إعلام غربية بأن أمريكا تخطط لنقل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية المخصصة لأوكرانيا إلى إسرائيل.
وذكرت تلك الوسائل نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين: "يعتزم البنتاغون إرسال عشرات الآلاف من القذائف عيار 155 ملم إلى إسرائيل كانت موجهة إلى أوكرانيا".

وبحسب تقييم الجيش الأمريكي، الذي استشهد به المقال، فإن "نقل القذائف الأوكرانية إلى إسرائيل لن يكون له تأثير مباشر فيما يخص قدرة القوات الأوكرانية على مقاومة القوات الروسية".

وأشار المقال المنشور على موقع "أكسيوس" إلى أن الذخيرة كانت محفوظة "منذ أشهر" ضمن الترسانة الأمريكية للاستخدام في حالات الطوارئ.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن أمريكا تعتزم إرسال منظومتي دفاع جوي من نوع "القبة الحديدية" إلى إسرائيل.
منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
إعلام: واشنطن تعتزم إرسال منظومتين من "القبة الحديدية" إلى إسرائيل
18:41 GMT
وقد قامت أمريكا بالفعل بنقل دفعة من الذخيرة إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة للقبة الحديدية، ووعدت بمواصلة عمليات التسليم.
وتعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن يطلب من الكونغرس حزمة مساعدات غير مسبوقة لإسرائيل.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم"السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.
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