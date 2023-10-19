https://sputnikarabic.ae/20231019/البنتاغون-البحرية-الأمريكية-تعترض-صواريخ-من-اليمن-يعتقد-بأنها-موجهة-نحو-إسرائيل-1082220305.html

البنتاغون: البحرية الأمريكية تعترض صواريخ من اليمن يعتقد بأنها موجهة نحو إسرائيل

البنتاغون: البحرية الأمريكية تعترض صواريخ من اليمن يعتقد بأنها موجهة نحو إسرائيل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن سفينة حربية أمريكية، اعترضت اليوم الخميس، صواريخ انطلقت من اليمن، لافتة إلى أنه يجري التحقيق فيما إذا كانت موجهة... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T20:46+0000

2023-10-19T20:46+0000

2023-10-19T20:46+0000

أخبار اليمن الأن

الولايات المتحدة الأمريكية

أنصار الله

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار قطاع غزة

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/0e/1072272498_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_6d9e9b15bafe18c45e5c965186de8c02.jpg

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في مؤتمر صحفي، إن "مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية اعترضت عدة صواريخ أطلقت عليها قبالة سواحل اليمن".وأضاف أن "المدمرة "يو إس إس كارني" اعترضت 3 صواريخ كروز ونحو 8 طائرات مسيرة".وأوضح أن "التقديرات الأولية تشير إلى أن المدمرة "يو إس إس كارني" لم تكن هدفا لأي من الصواريخ أو الطائرات المسيرة". وأشار رايدر إلى أن المعلومات المتعلقة بالحادثة ما زالت قيد المعالجة. وأكد المتحدث أن أيا من البحارة الأمريكيين على متن السفينة لم يصب بأذى.كما لفت إلى أن الحادث وقع في ساعات المساء الأولى من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي وتم إسقاط الصواريخ فوق الماء وليس الأرض.ونقلت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية عن مسؤولين أن الصواريخ أطلقها مقاتلو جماعة "أنصار الله" اليمنية.وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت في وقت سابق، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يحدث في غزة سواء من الناحية الإنسانية أو العسكرية".بينما قال زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، إن الشعب اليمني مستعد لتفويج مئات الآلاف، مؤكدًا أنهم سيذهبون إلى "فلسطين لخوض معركة الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني"، مضيفًا: "مهما كانت العوائق الجغرافية فلن نتردد في فعل كل ما نستطيع فعله".ولفت الحوثي، الثلاثاء، إلى أن "هناك تنسيقا كاملا مع محور المقاومة وهناك خطوط حمراء، وإذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة فنحن مستعدون للتدخل بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة".

https://sputnikarabic.ae/20231012/أنصار-الله-تلوح-بالمشاركة-في-الحرب-على-إسرائيل-وتفويج-مئات-آلاف-المقاتلين-إلى-فلسطين-1081932980.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار