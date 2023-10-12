https://sputnikarabic.ae/20231012/أنصار-الله-تلوح-بالمشاركة-في-الحرب-على-إسرائيل-وتفويج-مئات-آلاف-المقاتلين-إلى-فلسطين-1081932980.html

"أنصار الله" تلوح بالمشاركة في الحرب على إسرائيل وتفويج مئات آلاف المقاتلين إلى فلسطين

"أنصار الله" تلوح بالمشاركة في الحرب على إسرائيل وتفويج مئات آلاف المقاتلين إلى فلسطين

قال محمد عبد السلام، المتحدث الرسمي لـ "أنصار الله"، إن اليمن لن يقف مكتوف الأيدي تجاه ما يحدث في غزة سواء من الناحية الإنسانية أو العسكرية. 12.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-12T11:07+0000

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ولفت عبد السلام في تغريدة على موقع "إكس" إلى استمرار التنسيق مع "محور المقاومة" لدعم صمود الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة لمواجهة ما وصفه بـ "العربدة الإسرائيلية" المدعومة من الغرب بقيادة الولايات المتحدة.وتابع: "العدو الصهيوني يمنع الماء والكهرباء والغذاء والدواء، ويتمادى في ارتكاب جرائمه وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني".يأتي ذلك بعد كلمة لزعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قال فيها إن الشعب اليمني مستعد لتفويج مئات الآلاف، مؤكدًا أنهم سيذهبون إلى "فلسطين لخوض معركة الجهاد المقدس ضد العدو الصهيوني"، مضيفًا: "مهما كانت العوائق الجغرافية فلن نتردد في فعل كل ما نستطيع فعله".ولفت الحوثي، الثلاثاء، إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع محور المقاومة وهناك خطوط حمراء، وإذا تدخلت الولايات المتحدة مباشرة فنحن مستعدون للتدخل بالقصف الصاروخي والطائرات المسيرة.وفي الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" استهدف خلالها قطاع غزة بغارات جوية عنيفة أدت إلى سقوط أكثر من 1350 قتيل ونحو 6 آلاف جريح، بينما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1300 والمصابين إلى 3300.

https://sputnikarabic.ae/20231012/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار اليمن الأن