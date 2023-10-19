https://sputnikarabic.ae/20231019/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-بغارة-جوية-مسؤولا-عسكريا-في-رفح-1082180855.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية مسؤولا عسكريا في رفح
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية مسؤولا عسكريا في رفح
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن استهداف مقاتلاته الجوية رئيس الفرع العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية في رفح. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T06:00+0000
2023-10-19T06:00+0000
2023-10-19T06:00+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، عبر قناته على منصة "تلغرام": "بناء على معلومات استخبارية، اسهتدف مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي رئيس الفرع العسكري للجان المقاومة الشعبية في رفح".وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن الجيش نفذ غارة جوية دقيقة على أكثر من عشرة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة النخبة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تصدر-بيانا-للرد-على-اتهامها-بقصف-مستشفى-العمداني-1082138930.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يستهدف بغارة جوية مسؤولا عسكريا في رفح
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن استهداف مقاتلاته الجوية رئيس الفرع العسكري للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية في رفح.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا له، عبر قناته على منصة "تلغرام": "بناء على معلومات استخبارية، اسهتدف مقاتلو جيش الدفاع الإسرائيلي رئيس الفرع العسكري للجان المقاومة الشعبية في رفح".
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه، أن الجيش نفذ غارة جوية دقيقة على أكثر من عشرة مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحركة النخبة الفلسطينية التابعة لحركة "حماس".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.