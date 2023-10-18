https://sputnikarabic.ae/20231018/الجهاد-الإسلامي-في-فلسطين-تصدر-بيانا-للرد-على-اتهامها-بقصف-مستشفى-العمداني-1082138930.html

"الجهاد الإسلامي" في فلسطين تصدر بيانا للرد على اتهامها بقصف مستشفى المعمداني

"الجهاد الإسلامي" في فلسطين تصدر بيانا للرد على اتهامها بقصف مستشفى المعمداني

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم الأربعاء، أن "المزاعم التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي حول مسؤولية الحركة عن استهداف المستشفى الأهلي العربي... 18.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-18T08:03+0000

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وقالت الحركة، في بيان لها، إنها "كما باقي قوى المقاومة في غزة، لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ".وأشار البيان إلى أن "مزاعم الاحتلال كانت متضاربة، كان المتحدث باسم خارجية الاحتلال، لئور بن دور، قد قال إن تخزين أسلحة ومتفجرات بشكل متعمد داخل المستشفى، وإن الانفجار وقع داخل المستشفى عقب إطلاق الصواريخ من محيطها، في حين زعم بيان لجيش الاحتلال بأن محاولة إطلاق صواريخ فاشلة أصابت المستشفى".وأضافت الحركة في بيانها، أن "تضارب التصريحات تؤكد عدم صدقية الرواية، بين إطلاق من داخل المستشفى أو تعرضه للصواريخ من خارجها".وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وقت سباق، إن بلاده "ليست مسؤولة عن ارتكاب مجزرة قصف مستشفى المعمداني".وقصف الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في حي الزيتون في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء تواجد آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأن "أكثر من 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف".بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء.

https://sputnikarabic.ae/20231018/بعد-قصف-مستشفى-المعمداني-إيران-تقول-إن-إسرائيل-فتحت-أبواب-الجحيم-وفاضت-غضب-المسلمين-1082137659.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الجامعة-العربية-تنكس-الأعلام-لمدة-3-أيام-حدادا-على-ضحايا-مستشفى-المعمداني-في-غزة-1082137453.html

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