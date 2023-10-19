https://sputnikarabic.ae/20231019/العراق-يحذر-من-أن-خطر-توسع-الحرب-على-غزة-سيؤثر-على-أمن-المنطقة-برمتها-1082185653.html

العراق يحذر من أن خطر توسع الحرب على غزة سيؤثر على أمن المنطقة برمتها

العراق يحذر من أن خطر توسع الحرب على غزة سيؤثر على أمن المنطقة برمتها

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، "الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T07:57+0000

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وقال الوزير العراقي، في بيان نقلته وزارة الخارجية العراقية، إن "كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين"، محذرا من أن خطر توسع الحرب سيؤثر على أمن المنطقة برمتها.وأوضحت الخارجية العراقية، في بيان لها، أن "اللقاء كان على هامش الاجتماع للجنة التنفيذية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والذي عقد يوم أمس الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة السعودية".وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.

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https://sputnikarabic.ae/20220806/العراق-العدوان-الصهيوني-على-غزة-ينبئ-بمزيد-من-الاحتقان-1066080925.html

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