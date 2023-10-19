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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-سو-25-ومي-28-و61-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1082199163.html
القوات الروسية تدمر "سو-25" و"مي-8" و61 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تدمر "سو-25" و"مي-8" و61 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T12:02+0000
2023-10-19T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هجومية من طراز سو -25 بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك وأسقطت طائرة هليكوبتر من طراز مي -8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من منطقة زاغريزوفو في مقاطعة خاركوف".وإضاف البيان: "خلال النهار ، تم اعتراض ما يلي: قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، وصارخين مضادان للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويلهما لضربات على أهداف أرضية، بالإضافة إلى عشرة صواريخ من طراذ "هيمارس".وبحسب البيان: "تم تدمير 61 طائرة دون طيار أوكرانية من قبل الدفاع الجوي الروسي في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغانسك، وفي مقاطعات خيرسون وخاركوف و وزابوروجيه".وتابع البيان: "على محور دونيتسك، ساهمت الإجراءات النشطة لقوات تجمع "الجنوب"، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، بصد هجمة معادية في منطقة بلدة كليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة: "إجمالي خسائر العدو خلال اليوم الماضي على هذا المحور، بلغ نحو 260 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح بالإضافة لتدمير دبابة ومركبتين عسكريتين مدرعتين وأربع سيارات".
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-مركز-قيادة-للواء-الميكانيكي-110-التابع-للقوات-الأوكرانية--عاجل-1082198932.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر "سو-25" و"مي-8" و61 مسيرة أوكرانية

12:02 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 12:10 GMT 19.10.2023)
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار.
وقالت الدفاع في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة هجومية من طراز سو -25 بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك وأسقطت طائرة هليكوبتر من طراز مي -8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من منطقة زاغريزوفو في مقاطعة خاركوف".
وإضاف البيان: "خلال النهار ، تم اعتراض ما يلي: قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، وصارخين مضادان للطائرات من طراز "إس-200"، تم تحويلهما لضربات على أهداف أرضية، بالإضافة إلى عشرة صواريخ من طراذ "هيمارس".
وبحسب البيان: "تم تدمير 61 طائرة دون طيار أوكرانية من قبل الدفاع الجوي الروسي في مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغانسك، وفي مقاطعات خيرسون وخاركوف و وزابوروجيه".
وتابع البيان: "على محور دونيتسك، ساهمت الإجراءات النشطة لقوات تجمع "الجنوب"، بإسناد من طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، بصد هجمة معادية في منطقة بلدة كليشيفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية".
راجمة الصواريخ أوراغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:59 GMT
وأضافت الوزارة: "إجمالي خسائر العدو خلال اليوم الماضي على هذا المحور، بلغ نحو 260 عسكريًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح بالإضافة لتدمير دبابة ومركبتين عسكريتين مدرعتين وأربع سيارات".
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