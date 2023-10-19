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"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد
"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد
أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، اليوم الخميس، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد برشقة... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T20:05+0000
2023-10-19T20:06+0000
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وجاء في بيان المقاومة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الاسد" برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قاعدة عين الأسد التي تتمركز بها قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد تعرضت لقصف صاروخي، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد التي تتمركز بها قوات أمريكية في محافظة الأنبار".وأضاف: "أحد الصواريخ سقط داخل القاعدة ولا معلومات عن ضحايا حتى الآن".وفي وقت سابق من اليوم، تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، أنها هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بمساعدة طائرات دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20231019/فصيل-عربي-يتبنى-الهجوم-على-قاعدة-التنف-الأمريكية-1082209025.html
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العراق, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العراق, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

"المقاومة العراقية" تعلن استهداف قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد

20:05 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 20:06 GMT 19.10.2023)
© AP Photo / Nasser Nasserقاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© AP Photo / Nasser Nasser
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أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، اليوم الخميس، أنها استهدفت قاعدة "عين الأسد" الأمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد برشقة صاروخية.
وجاء في بيان المقاومة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، مساء اليوم، قاعدة الاحتلال الأمريكي غرب العراق "عين الاسد" برشقة صاروخية، أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن قاعدة عين الأسد التي تتمركز بها قوات أمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد تعرضت لقصف صاروخي، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
فصيل عربي يتبنى الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية
14:22 GMT
وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "قصفا صاروخيا استهدف قاعدة عين الأسد التي تتمركز بها قوات أمريكية في محافظة الأنبار".
وأضاف: "أحد الصواريخ سقط داخل القاعدة ولا معلومات عن ضحايا حتى الآن".
وفي وقت سابق من اليوم، تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، التي تضم جماعات مسلحة، أنها هاجمت قاعدة التنف الأمريكية في سوريا بمساعدة طائرات دون طيار.
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