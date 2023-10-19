https://sputnikarabic.ae/20231019/بوتين-يزور-مقر-القوات-الروسية-في-روستوف-على-الدون-1082221401.html
الكرملين: بوتين يزور مقر القوات الروسية في روستوف على الدون
الكرملين: بوتين يزور مقر القوات الروسية في روستوف على الدون
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، ليل الخميس/الجمعة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T22:22+0000
2023-10-19T22:22+0000
2023-10-19T22:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
روستوف على الدون
القوات الروسية
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وأضاف بيسكوف، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أطلع الرئيس بوتين علىالتقدم المحرز في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتابع، أن "محادثات أخرى جرت بين الرئيس وممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع".وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-على-الجبهة--1082215703.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, روسيا, روستوف على الدون, القوات الروسية
فلاديمير بوتين, روسيا, روستوف على الدون, القوات الروسية
الكرملين: بوتين يزور مقر القوات الروسية في روستوف على الدون
22:22 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 22:42 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، ليل الخميس/الجمعة.
وأضاف بيسكوف، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أطلع الرئيس بوتين علىالتقدم المحرز في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.