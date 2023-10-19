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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/بوتين-يزور-مقر-القوات-الروسية-في-روستوف-على-الدون-1082221401.html
الكرملين: بوتين يزور مقر القوات الروسية في روستوف على الدون
الكرملين: بوتين يزور مقر القوات الروسية في روستوف على الدون
قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، ليل الخميس/الجمعة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T22:22+0000
2023-10-19T22:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
فلاديمير بوتين
روسيا
روستوف على الدون
القوات الروسية
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وأضاف بيسكوف، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أطلع الرئيس بوتين علىالتقدم المحرز في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتابع، أن "محادثات أخرى جرت بين الرئيس وممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع".وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-على-الجبهة--1082215703.html
روستوف على الدون
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فلاديمير بوتين, روسيا, روستوف على الدون, القوات الروسية
فلاديمير بوتين, روسيا, روستوف على الدون, القوات الروسية

الكرملين: بوتين يزور مقر القوات الروسية في روستوف على الدون

22:22 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 22:42 GMT 19.10.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زار مقر القوات المسلحة الروسية في روستوف على الدون، ليل الخميس/الجمعة.
وأضاف بيسكوف، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، أطلع الرئيس بوتين علىالتقدم المحرز في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتابع، أن "محادثات أخرى جرت بين الرئيس وممثلي القيادة العليا بوزارة الدفاع".
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة أمريكية تكشف مصير الجيش الأوكراني على الجبهة
17:26 GMT
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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