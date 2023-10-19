https://sputnikarabic.ae/20231019/تركيا-لن-تسمح-لسفن-حربية-من-الدخول-إلى-البحر-الأسود-1082193460.html

تركيا لن تسمح لسفن حربية من الدخول إلى البحر الأسود

تركيا لن تسمح لسفن حربية من الدخول إلى البحر الأسود

صرّحت وزارة الدفاع التركية أن تركيا ستواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية، والتي تمنع دخول السفن الحربية إلى مضيق البلاد. 19.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، اليوم الخميس: "من المهم الحفاظ على الاستقرار والتوازن في البحر الأسود في إطار مبدأ "المسؤولية الإقليمية"، وفي هذا الاتجاه سنواصل تنفيذ اتفاقية مونترو بعناية ومسؤولية".ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استخدمت تركيا الصلاحيات الممنوحة بموجب اتفاقية مونترو وحظرت مرور السفن الحربية عبر مضائقها.و قال دبلوماسي في الحكومة التركية، لوكالة "سبوتنيك"، إن أنقرة تتعرض لضغوط بسبب مثل هذا القرار.ذكرت وزارة الدفاع التركية مرارا وتكرارا، أنها تعتبر تطبيق اتفاقية مونترو من قبل الجانب التركي هو الحل الصحيح الذي يضمن الاستقرار في المضيق.وفي وقت سابق، قال القائد السابق لقوات الناتو في أوروبا، الأدميرال المتقاعد للبحرية الأمريكية، جيمس ستافريديس، إن الولايات المتحدة ودول الناتو يمكنها مرافقة سفن الحبوب في البحر الأسود، وفتح النار على البحرية الروسية في حالة وجود تهديد.تم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936. يحافظ على حرية حركة السفن التجارية عبر المضيق في وقت السلم والحرب، لكن الأنظمة تختلف بالنسبة للجميع. في الوقت نفسه، تحد الوثيقة من بقاء السفن الحربية لدول غير البحر الأسود في البحر الأسود إلى ثلاثة أسابيع. في حالات الطوارئ، يمكن لتركيا حظر أو تقييد مرور الأفراد العسكريين عبر مضيق البوسفور والدردنيل. ووفقا للاتفاق، يحق لأنقرة فرض رسوم على المنارات والإخلاء والخدمات الطبية من السفن التي تمر عبر المضيق.

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