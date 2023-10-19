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https://sputnikarabic.ae/20231019/خبير-اقتصادي-الاستثمارات-الروسية-في-الإمارات-مهمة-والتوازن-يفيد-مناخ-الاستثمار-1082213067.html
خبير اقتصادي: الاستثمارات الروسية في الإمارات مهمة.. والتوازن يفيد مناخ الاستثمار
خبير اقتصادي: الاستثمارات الروسية في الإمارات مهمة.. والتوازن يفيد مناخ الاستثمار
قال علي البلوشي، عضو المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة الحكومية لتمكين الشباب في أبو ظبي، إن العديد من الدول لا تستطيع الوصول إلى التمويلات المالية، رغم الفرص... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T16:16+0000
2023-10-19T16:16+0000
منتدى الاستثمار العالمي 2023
حصري
العالم العربي
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البلوشي لـ "سبوتنيك"، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقال البلوشي إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الدول الفقيرة التي تعمل عليها القطاعات الخاصة بالتعاون مع القطاعات الحكومية.ولفت إلى أن التوترات السياسية موجودة على مدار التاريخ، لكن البنوك أصبحت أكثر التزاما بالقوانين بعد تعرض شركات عملاقة لأزمات كبيرة بعد جائحة كوفيد 19.وأشار إلى أن "حضور روسيا والصين اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، يحقق التوازن الاقتصادي، وهو العنصر الرئيسي الذي يخدم مناخ الاستثمار، ويجعل المستثمر يشعر بالاستقرار ويشجعه على التوسع في الاستثمار".وشدد البلوشي "على أن روسيا متميزة في العديد من القطاعات الصناعية، وأن الإقبال على الاستثمارات في دبي وأبو ظبي من المستثمرين الروس أصبح مهما في الفترة الأخيرة في العديد من القطاعات".ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.ويعتبر المنتدى، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231017/مسؤول-في-شركة-بيئة-الإماراتية-منتدى-الاستثمار-العالمي-فرصة-مهمة-لتجاوز-التحديات-العالمية-1082100401.html
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منتدى الاستثمار العالمي 2023, حصري, العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة
منتدى الاستثمار العالمي 2023, حصري, العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة

خبير اقتصادي: الاستثمارات الروسية في الإمارات مهمة.. والتوازن يفيد مناخ الاستثمار

16:16 GMT 19.10.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAعلي البلوشي عضو المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة الحكومية لتمكين الشباب بأبو ظبي
علي البلوشي عضو المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة الحكومية لتمكين الشباب بأبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قال علي البلوشي، عضو المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة الحكومية لتمكين الشباب في أبو ظبي، إن العديد من الدول لا تستطيع الوصول إلى التمويلات المالية، رغم الفرص الاستثمارية الكبيرة فيها.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها البلوشي لـ "سبوتنيك"، على هامش فعاليات الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال البلوشي إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في الدول الفقيرة التي تعمل عليها القطاعات الخاصة بالتعاون مع القطاعات الحكومية.
ولفت إلى أن التوترات السياسية موجودة على مدار التاريخ، لكن البنوك أصبحت أكثر التزاما بالقوانين بعد تعرض شركات عملاقة لأزمات كبيرة بعد جائحة كوفيد 19.
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وأشار إلى أن "حضور روسيا والصين اقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط، يحقق التوازن الاقتصادي، وهو العنصر الرئيسي الذي يخدم مناخ الاستثمار، ويجعل المستثمر يشعر بالاستقرار ويشجعه على التوسع في الاستثمار".
وشدد البلوشي "على أن روسيا متميزة في العديد من القطاعات الصناعية، وأن الإقبال على الاستثمارات في دبي وأبو ظبي من المستثمرين الروس أصبح مهما في الفترة الأخيرة في العديد من القطاعات".
ويجمع منتدى الاستثمار العالمي نخبة من القادة ورؤساء الدول وصناع القرار وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين للشركات المتعددة الجنسيات بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم.
ويعتبر المنتدى، حدثًا رئيسيًا ومنصة عالمية مهمة تجمع أصحاب المصلحة الرئيسين من مختلف أنحاء العالم لصياغة السياسات والاستراتيجيات بهدف مواجهة تحديات الاستثمار والتنمية حول العالم.
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