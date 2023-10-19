https://sputnikarabic.ae/20231019/رئيسي-بشأن-قصف-غزة-هناك-مجرم-يرتكب-جريمته-وآخر-يحميه-في-المحافل-الدولية-1082188888.html
رئيسي بشأن قصف غزة: هناك مجرم يرتكب جريمته وآخر يحميه في المحافل الدولية
رئيسي بشأن قصف غزة: هناك مجرم يرتكب جريمته وآخر يحميه في المحافل الدولية
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، "المطالبين بالمدنية والحضارة الغربية إلى أن يروا ما يحدث في فلسطين و قطاع غزة". 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T09:31+0000
2023-10-19T09:31+0000
2023-10-19T09:31+0000
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وقال رئيسي، في كلمة له اليوم، إن "طهران تدين مجددا هذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية"، مؤكدا أن "هذا الحدث سيغير النظام العالمي الحالي".وأضاف أن "الغضب والكراهية التي نشأت في العالم ضد الكيان الصهيوني نتجت من النظام العالمي غير العادل، والذي غير مكان الظالم والمظلوم"، مشيرا إلى أن "هناك مجرم يرتكب جريمته ومجرم آخر يحميه في المحافل الدولية".ولفت إلى أنه "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم رفض وقف القصف ضد الشعب المضطهد في فلسطين وغزة من قبل النظام المتسلط"، مؤكدا أنه "لا يمكن تبرير القسوة على النساء والأطفال والأشخاص الموجودين في ملاجئهم".واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أمام العالم".وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.
https://sputnikarabic.ae/20231019/أول-دولة-عربية-تتحرك-دوليا-بشأن-المجازر-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة-1082186922.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/حماس-تثمن-الموقف-الروسي-بمجلس-الأمن-المؤيد-لوقف-استهداف-المدنيين-في-غزة-1082186795.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, أخبار قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم
رئيسي بشأن قصف غزة: هناك مجرم يرتكب جريمته وآخر يحميه في المحافل الدولية
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دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، "المطالبين بالمدنية والحضارة الغربية إلى أن يروا ما يحدث في فلسطين و قطاع غزة".
وقال رئيسي، في كلمة له اليوم، إن "طهران تدين مجددا هذه المأساة الإنسانية والإبادة الجماعية والجريمة ضد الإنسانية"، مؤكدا أن "هذا الحدث سيغير النظام العالمي الحالي".
وأضاف أن "الغضب والكراهية التي نشأت في العالم ضد الكيان الصهيوني نتجت من النظام العالمي غير العادل، والذي غير مكان الظالم والمظلوم"، مشيرا إلى أن "هناك مجرم يرتكب جريمته ومجرم آخر يحميه في المحافل الدولية".
ولفت إلى أنه "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم رفض وقف القصف ضد الشعب المضطهد في فلسطين وغزة من قبل النظام المتسلط"، مؤكدا أنه "لا يمكن تبرير القسوة على النساء والأطفال والأشخاص الموجودين في ملاجئهم".
واتهم المرشد الإيراني، علي خامنئي، في وقت سابق، إسرائيل بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية
في قطاع غزة أمام العالم".
وحذر خامنئي، في كلمة له، من "نفاد صبر المقاومة والمسلمين إذا تواصلت الجرائم في غزة"، مؤكدًا أنه "لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامهم"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية
"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام"
الجناح العسكري لحركة "حماس"، أن عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250.
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.