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https://sputnikarabic.ae/20231019/كتائب-حزب-الله-العراقي-تعلن-رسميا-انضمامها-إلى-معركة-طوفان-الأقصى-1082182975.html
كتائب "حزب الله" العراقي تعلن رسميا انضمامها إلى معركة "طوفان الأقصى"
كتائب "حزب الله" العراقي تعلن رسميا انضمامها إلى معركة "طوفان الأقصى"
أكد المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T07:05+0000
2023-10-19T07:05+0000
العالم العربي
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ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيراإلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.وأعلن الحسيني أن المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات، والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى، مضيفا أن "الأمريكيين يعرفون جيدًا إمكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات، ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب كافة القواعد الأمريكية في العراق".واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بوقوع إصابات بين أفرادها في هجوم بمسيّرتين غربي العراق، وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمالي العراق دون وقوع إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20231018/متحدث-فيلق-الوعد-الصادق-العراقي-لا-مكان-لأمريكا-في-العراق-بعد-مشاركتها-في-الجرائم-الإسرائيلية-1082166808.html
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العالم العربي
العالم العربي

كتائب "حزب الله" العراقي تعلن رسميا انضمامها إلى معركة "طوفان الأقصى"

07:05 GMT 19.10.2023
© Sputnik . Vladimir Perogov / الانتقال إلى بنك الصورقاعدة عسكرية أمريكية
قاعدة عسكرية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
© Sputnik . Vladimir Perogov
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أكد المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، أن الأمريكيين شركاء أساسيون في قتل سكان قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب، لافتًا إلى أن الكتائب ومنذ اليوم بدأت عمليًا المقاومة في العراق بتوجيه ضرباتها إلى القواعد الأمريكية.
ونقلت قناة "المنار" اللبنانية تصريحات المتحدث العسكري باسم كتائب "حزب الله" العراقي، جعفر الحسيني، الذي أعلن رسميا دخول التنظيم معركة "طوفان الأقصى" عبر توجيه الضربات للقواعد الأمريكية في العراق، مشيراإلى أن العمليات ستستمر بوتيرة أعلى.
قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
متحدث فيلق "الوعد الصادق" العراقي: لا مكان لأمريكا في العراق بعد مشاركتها في الجرائم الإسرائيلية
أمس, 15:06 GMT
وأعلن الحسيني أن المقاومة في العراق حققت اليوم أولى الإصابات، والعمليات ستستمر بوتيرة أعلى، مضيفا أن "الأمريكيين يعرفون جيدًا إمكانات المقاومة العراقية والتي تضاعفت منذ فترات، ونحن اليوم في مرحلة قادرين على ضرب كافة القواعد الأمريكية في العراق".
واعترفت القيادة الوسطى الأمريكية بوقوع إصابات بين أفرادها في هجوم بمسيّرتين غربي العراق، وقالت إن قواتها دمرت مسيرة ثالثة شمالي العراق دون وقوع إصابات.
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