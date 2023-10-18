https://sputnikarabic.ae/20231018/متحدث-فيلق-الوعد-الصادق-العراقي-لا-مكان-لأمريكا-في-العراق-بعد-مشاركتها-في-الجرائم-الإسرائيلية-1082166808.html
متحدث فيلق "الوعد الصادق" العراقي: لا مكان لأمريكا في العراق بعد مشاركتها في الجرائم الإسرائيلية
متحدث فيلق "الوعد الصادق" العراقي: لا مكان لأمريكا في العراق بعد مشاركتها في الجرائم الإسرائيلية
قال المتحدث الرسمي باسم فيلق "الوعد الصادق" العراقي، السيد أبو الجعفر الموسوي، إن "الفيلق استهدف قاعدة عين الأسد في العراق والتي تتواجد فيها قوات الاحتلال... 18.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-18T15:06+0000
2023-10-18T15:06+0000
2023-10-18T15:06+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضاف الموسوي في اتصال مع "سبوتنيك"، تم قصف القاعدة الأمريكية بثلاث طائرات مسيرة، وأن عملية القصف جاءت كرد أولي على الجرائم البشعة التي يرتكبها الصهاينة "إسرائيل" في غزة، والتي كان آخرها المجزرة البشعة باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في القطاع والذي راح ضحيته المئات ما بين قتيل وجريح.وأكد المتحدث الرسمي: "من هذا اليوم نعلن رسميا أنه لا مكان لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، ومن صباح الغد جميع قواعد ومصالح الاحتلال الأمريكي هي أهداف لنا".وكان الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" التابع لقوى المقاومة العراقية، محمد التميمي، قال في تصريحات لوكالة "المطلع" العراقية، أن "مقاتلي المقاومة ينتظرون ساعة الصفر لاقتحام الحدود مع إسرائيل" من دون تحديد المواقع الحدودية ومع أي من البلدان المحاذية لها، وأشار التميمي، إلى أن "المقاومة مستعدة للدخول في معركة غزة دون أي تردد وبانتظار ساعة الصفر".وتعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.
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حصري, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
متحدث فيلق "الوعد الصادق" العراقي: لا مكان لأمريكا في العراق بعد مشاركتها في الجرائم الإسرائيلية
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قال المتحدث الرسمي باسم فيلق "الوعد الصادق" العراقي، السيد أبو الجعفر الموسوي، إن "الفيلق استهدف قاعدة عين الأسد في العراق والتي تتواجد فيها قوات الاحتلال الأمريكية، اليوم الأربعاء، وهي بداية لما وعدت به المقاومة من استهداف للمصالح الأمريكية داخل وخارج العراق".
وأضاف الموسوي في اتصال مع "سبوتنيك"، تم قصف القاعدة الأمريكية بثلاث طائرات مسيرة، وأن عملية القصف جاءت كرد أولي على الجرائم البشعة التي يرتكبها الصهاينة "إسرائيل" في غزة
، والتي كان آخرها المجزرة البشعة باستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في القطاع والذي راح ضحيته المئات ما بين قتيل وجريح.
وأكد المتحدث الرسمي: "من هذا اليوم نعلن رسميا أنه لا مكان لقوات الاحتلال الأمريكي في العراق، ومن صباح الغد جميع قواعد ومصالح الاحتلال الأمريكي هي أهداف لنا".
وكان الأمين العام لفيلق "الوعد الصادق" التابع لقوى المقاومة العراقية، محمد التميمي، قال في تصريحات لوكالة "المطلع" العراقية، أن "مقاتلي المقاومة ينتظرون ساعة الصفر لاقتحام الحدود مع إسرائيل" من دون تحديد المواقع الحدودية ومع أي من البلدان المحاذية لها، وأشار التميمي، إلى أن "المقاومة مستعدة للدخول في معركة غزة دون أي تردد وبانتظار ساعة الصفر".
وتعرض مستشفى الأهلي "المعمداني" في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، لقصف إسرائيلي أثناء وجود آلاف الفلسطينيين
النازحين الذين لجؤوا إليه، بعد أن دُمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن، وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 500 شخص قتلوا جراء استهداف المستشفى، معظمهم من النساء والأطفال.
من جانبها، صرحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن القصف نفذته طائرات إسرائيلية، فيما وجهت إسرائيل أصابع الاتهام إلى جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية.
بدوره، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام، حدادا على ضحايا مستشفى المعمداني في قطاع غزة، بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وقوبلت الغارة الإسرائيلية على مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة بإدنات دولية وعربية، والتي راح ضحيتها المئات
بين قتيل وجريح، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية وكارثة إنسانية".
14 أكتوبر 2022, 05:15 GMT
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، قصف المستشفى في قطاع غزة بالمأساة والكارثة الإنسانية، معربا عن أمله أن تكون نقطة تحول لوقف الصراع وإطلاق النار، مضيفا أن روسيا لطالما دعت دائما إلى "إقامة دولة فلسطينية، مستقلة، ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية".
ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقوبلت "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.