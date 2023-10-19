https://sputnikarabic.ae/20231019/مئات-العراقيين-يتوجهون-إلى-الحدود-مع-الأردن-للاعتصام-عند-الحدود-الفلسطينية-فيديو-1082221702.html

مئات العراقيين يتوجهون إلى الحدود مع الأردن للاعتصام عند الحدود الفلسطينية.. فيديو

مئات العراقيين يتوجهون إلى الحدود مع الأردن للاعتصام عند الحدود الفلسطينية.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الخميس، مقاطع فيديو تُظهر توجه مئات العراقيين إلى الحدود مع الأردن، بعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر،... 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T23:25+0000

2023-10-19T23:25+0000

2023-10-19T23:54+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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العالم العربي

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وخلال المشاهد المتداولة تظهر قوافل من الحافلات والسيارات تقل المئات من العراقيين نحو الحدود مع الأردن.وبحسب موقع "السومرية نيوز"، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في وقت سابق الخميس، الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية لحين فك الحصار عن قطاع غزة.وتشن إسرائيل هجوما دمويا بحرا وجوا على قطاع غزة أسمته "السيوف الحديدية" تقول إنه جاء ردا على هجوم قامت به حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي حمل اسم "طوفان الأقصى"، تؤكد تل أبيب أنه راح ضحيته حتى الآن 1400 إسرائيلي وأكثر من 150 أسيرا.الهجوم الإسرائيلي الغاشم خلف أكثر من 3500 قتيل وأكثر من 12 ألف جريح في قطاع غزة، كما استخدمت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل ودمرت مئات المنازل وقتلت مئات الأطفال وهاجمت المستشفيات وقوات الدفاع المدني والمساجد والكنائس، وفرضت حصارا خانقا قطعت فيه المياه والكهرباء عن القطاع وهجرت المواطنين قسريا من شمال غزة إلى جنوبها.كما تسبب القصف الغاشم في مقتل عدد من الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون ما يجري في القطاع للعالم.الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وصف حصار غزة بغير المقبول. مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.وأكد بوتين على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته التي وعد بها.

https://sputnikarabic.ae/20231019/قصف-إسرائيلي-يستهدف-كنيسة-الروم-الأرثوذكس-في-غزة-وسقوط-عشرات-الإصابات-فيديو-1082221072.html

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أخبار العراق اليوم, التيار الصدري, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي