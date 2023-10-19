https://sputnikarabic.ae/20231019/قصف-إسرائيلي-يستهدف-كنيسة-الروم-الأرثوذكس-في-غزة-وسقوط-عشرات-الإصابات-فيديو-1082221072.html
قصف إسرائيلي يستهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة وسقوط عشرات الإصابات.. فيديو
قصف إسرائيلي يستهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة وسقوط عشرات الإصابات.. فيديو
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن كنيسة القديس بوفيليوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة، دمرت جراء القصف الإسرائيلي،... 19.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-19T21:36+0000
2023-10-19T21:36+0000
2023-10-19T21:38+0000
الكنيسة الأرثوذكسية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الكنيسة انهارت نتيجة الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أنه بحسب معلوماتها، كان نحو 50 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، في المبنى وقت الهجوم.وأكدت البطريركية في بيانها، أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.وأشارت البطريركية إلى أنه على الرغم من التعرض الواضح لمرافق وملاجئ بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والكنائس الأخرى، و المستشفى المعمداني والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها مع بقية الكنائس مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد.وشددت البطريركية، على أنها لن تتخلى عن واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسلم على حد سواء.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكنيسة الأرثوذكسية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
الكنيسة الأرثوذكسية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
قصف إسرائيلي يستهدف كنيسة الروم الأرثوذكس في غزة وسقوط عشرات الإصابات.. فيديو
21:36 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 21:38 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، نقلا عن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن كنيسة القديس بوفيليوس للروم الأرثوذكس في قطاع غزة، دمرت جراء القصف الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص.
وأكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن الكنيسة انهارت نتيجة الهجوم الإسرائيلي، مضيفة أنه بحسب معلوماتها، كان نحو 50 شخصا
، معظمهم من النساء والأطفال، في المبنى وقت الهجوم.
وفي ذات الصدد، أصدرت بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، مساء اليوم، بياناً استنكرت فيه، بأقوى العبارات، القصف الاسرائيلي الذي طال أحد مباني كنيستها في مدينة غزة.
وأكدت البطريركية في بيانها، أن استهداف الكنائس والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى الملاجئ التي توفرها لحماية المواطنين الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء الذين فقدوا منازلهم جراء القصف الإسرائيلي للمناطق السَكَنية خلال الثلاثة عشر يومًا الماضية، يشكل جريمة حرب لا يمكن تجاهلها.
وأشارت البطريركية إلى أنه على الرغم من التعرض الواضح لمرافق وملاجئ بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية والكنائس الأخرى، و المستشفى المعمداني والمدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى، إلا أنها مع بقية الكنائس مصممة على مواصلة أداء واجبها الديني والأخلاقي بتقديم المساعدة والدعم والمأوى للأشخاص الذين يحتاجون إليها، حتى وسط المطالب المستمرة من الجانب الإسرائيلي بإخلاء تلك المؤسسات من المدنيين، والضغوط التي تمارس على الكنائس في هذا الصدد.
وشددت البطريركية، على أنها لن تتخلى عن واجبها الديني والإنساني المستمد من قيمها المسيحية لتقديم كل ما يلزم في أوقات الحرب والسلم على حد سواء.