https://sputnikarabic.ae/20231019/مقتل-ضابط-إسرائيلي-جراء-انفجار-عبوة-ناسفة-في-مخيم-نور-شمس-1082217001.html
مقتل ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء الاشتباكات في مخيم نور شمس
مقتل ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء الاشتباكات في مخيم نور شمس
أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقتل أحد عناصرها في انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 19.10.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سُمح بالنشر: الرائد مكسيم رازينكوف المقاتل في خدمة الاحتياط بوحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود قُتل في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم".من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رازينكوف قُتل خلال العملية العسكرية التي شنتها قوة مشتركة صباح اليوم في مخيم نور شمس قرب طولكرم.وتابعت: "بالإضافة له، أصيب تسعة مقاتلين آخرين من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة خلال العملية".وفي وقت سابق اليوم، قالت شرطة حرس الحدود إن قوة إسرائيلية مشتركة تضم إضافة إلى عناصرها جنودا من الجيش و" ياماس" (وحدة خاصة) دخلت في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس. وأضافت أنه تم إلقاء المتفجرات على القوة الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حتى الآن تم اعتقال نحو 10 مطلوبين وإتلاف عدد من العبوات الجاهزة للاستخدام التي كشفت عنها القوة. بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين وإلقاء عبوات ناسفة على القوات. تم رصد إصابات".وقال البيان: "كما رصدت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلية مسلحة عرضت قواتنا في المنطقة للخطر، وقامت الطائرة بمهاجمتها، وقُتل عدد من الإرهابيين نتيجة للهجوم".من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "حصيلة الشهداء في مخيم نور شمس منذ فجر اليوم، وصلت إلى 9"، مما يرفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 77.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 5 منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت".وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة".وتابعت الوكالة الفلسطينية: "كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم".وتأتي تلك التطورات في الضفة تزامنا مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمتواصلة لليوم الثالث عشر على التوالي.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إصابة-10-من-الشرطة-الإسرائيلية-خلال-مواجهات-مع-فلسطينيين-في-مخيم-نور-شمس-شمالي-الضفة-الغربية-1082211122.html
https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلام-فلسطيني-القوات-الإسرائيلية-تحاصر-مخيم-نور-شمس-بطولكرم-بالضفة-الغربية-1082178691.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية
مقتل ضابط إسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة أثناء الاشتباكات في مخيم نور شمس
18:02 GMT 19.10.2023 (تم التحديث: 18:03 GMT 19.10.2023) تابعنا عبر
أعلنت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مقتل أحد عناصرها في انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "سُمح بالنشر: الرائد مكسيم رازينكوف المقاتل في خدمة الاحتياط بوحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود قُتل في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم".
من جانبها، قالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن رازينكوف قُتل خلال العملية العسكرية التي شنتها قوة مشتركة صباح اليوم في مخيم نور شمس قرب طولكرم.
وتابعت: "بالإضافة له، أصيب تسعة مقاتلين آخرين من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة خلال العملية".
وفي وقت سابق اليوم، قالت شرطة حرس الحدود إن قوة إسرائيلية مشتركة تضم إضافة إلى عناصرها جنودا من الجيش و" ياماس" (وحدة خاصة) دخلت في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس. وأضافت أنه تم إلقاء المتفجرات على القوة الإسرائيلية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "حتى الآن تم اعتقال نحو 10 مطلوبين وإتلاف عدد من العبوات الجاهزة للاستخدام التي كشفت عنها القوة. بالإضافة إلى ذلك، جرى تبادل لإطلاق النار مع مسلحين وإلقاء عبوات ناسفة على القوات. تم رصد إصابات".
وقال البيان: "كما رصدت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي خلية مسلحة عرضت قواتنا في المنطقة للخطر، وقامت الطائرة بمهاجمتها، وقُتل عدد من الإرهابيين نتيجة للهجوم".
من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن "حصيلة الشهداء في مخيم نور شمس
منذ فجر اليوم، وصلت إلى 9"، مما يرفع عدد القتلى في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 77.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
) إن "قوات الاحتلال أطلقت طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 5 منهم، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت".
وأضافت أن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام تجاه المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة".
وتابعت الوكالة الفلسطينية: "كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إصابته بالرأس، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه، وقطعت التيار الكهربائي والمياه عن المخيم".
وتأتي تلك التطورات في الضفة تزامنا مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والمتواصلة لليوم الثالث عشر على التوالي.
يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.