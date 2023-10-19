https://sputnikarabic.ae/20231019/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لجنوده-قريبا-سترون-غزة-من-الداخل-1082212204.html

وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده: قريبا سترون غزة من الداخل

وزير الدفاع الإسرائيلي لجنوده: قريبا سترون غزة من الداخل

بدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الشكوك حول إطلاق جيش بلاده عملية برية واسعة في قطاع غزة، بقوله لجنوده "سترون غزة قريبا من الداخل". 19.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-19T15:43+0000

2023-10-19T15:43+0000

2023-10-19T15:43+0000

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهال)، إن غالانت زار، اليوم الخميس، الجنود الإسرائيليين المتمركزين قرب حدود قطاع غزة.وخاطب غالانت جنود الجيش، بقوله: "أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريبا ترونها من الداخل - سيأتي الأمر".من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في إشارة لاقتراب ساعة الصفر نحو تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة: "سوف ننقل القتال إلى أراضيهم. ستكون المعركة طويلة ومكثفة، أفضل القادة والمقاتلين موجودون هنا".وأضاف: "في إطار استكمال الاستعدادات لاستمرار القتال، يجري هذه الأيام إعداد موافقات الخطط العملياتية للقوات المنتشرة في الميدان".ومساء أمس الأربعاء، قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أنهى استعداده لتنفيذ عملية برية داخل قطاع غزة.وتلوّح إسرائيل منذ بداية الحرب قبل 13 يوما، بشن عملية برية بالقطاع.والاثنين الماضي، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، إن "تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على شعبنا لا يرهبنا ونحن جاهزون له".وأضاف: "نقول للعدو إن دخولكم إلينا سيكون فرصة جديدة لمحاسبتكم بقسوة على ما ترتكبونه في حقنا".يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية" أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231019/-وصول-سيارات-جيب--مدرعة-من-أمريكا-إلى-إسرائيل-فيديو-1082204511.html

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أخبار قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي