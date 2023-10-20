https://sputnikarabic.ae/20231020/اعتقال-المتحدث-باسم-حماس-خلال-مداهمة-إسرائيلية-في-الضفة-الغربية-1082229678.html

اعتقال المتحدث باسم "حماس" خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية

اعتقال المتحدث باسم "حماس" خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، اليوم الجمعة، اعتقال المتحدث باسم حركة "حماس" الفلسطينية، حسن يوسف، خلال مداهمة إسرائيلية في الضفة الغربية، جرت يوم أمس... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T09:07+0000

2023-10-20T09:07+0000

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سبوتنيك. ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أن "اعتقال يوسف جاء للاشتباه في أنه ينفذ أعمالا تخدم مصالح حماس".وكانت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، قد أعلنت، مساء أمس الخميس، مقتل أحد عناصرها في انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن "الرائد مكسيم رازينكوف، المقاتل في خدمة الاحتياط في وحدة المستعربين التابعة لشرطة حرس الحدود قُتل في انفجار عبوة ناسفة في طولكرم".في سياق متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "رازينكوف قُتل خلال العملية العسكرية، التي شنتها قوة مشتركة، صباح اليوم، في مخيم نور شمس قرب طولكرم، كما أصيب تسعة مقاتلين آخرين من شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة خلال العملية".سبق ذلك إعلان شرطة حرس الحدود الإسرائيلية عن أن "قوة مشتركة تضم إضافة إلى عناصرها جنودا من الجيش و"ياماس" (وحدة خاصة) دخلت في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس"، وأضافت أنه "تم إلقاء المتفجرات على القوة الإسرائيلية".يشار إلى أن تلك التطورات في الضفة الغربية، تأتي تزامنا مع استمرار الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمتواصلة، لليوم 14 على التوالي.يذكر أن حركة "حماس" الفلسطينية أطلقت، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، أسفرت عن مقتل نحو 1400 شخص من الجانب الإسرائيلي وإصابة بضعة آلاف، بينما ردت إسرائيل بإعلان الحرب وبدء عملية عسكرية تحمل اسم "السيوف الحديدية" شملت قصفا وغارات جوية عنيفة ضد قطاع غزة أدت إلى مقتل نحو 3800 فلسطيني وإصابة نحو 12 ألفا و500 آخرين.

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