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https://sputnikarabic.ae/20231020/الخارجية-الروسية-أمريكا--كذبت-على-العالم-متسترة-بالنضال-من-أجل-الحرية-والديمقراطية-1082222194.html
الخارجية الروسية: أمريكا كذبت على العالم متسترة بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية
الخارجية الروسية: أمريكا كذبت على العالم متسترة بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة كذبت على العالم لفترة طويلة متسترا بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية. 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T02:10+0000
2023-10-20T02:10+0000
الخارجية الروسية
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موسكو – سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على التلغرام معلقة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن دعم أوكرانيا "استثمار ذكي": "سمى بايدن الدعم لأوكرانيا بالاستثمار الذكي، الذي سيجلب أرباحاً للأجيال القادمة. لقد سموا ذلك سابقاً بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية. الآن يبدو أنه مجرد حساب. وهو كان كذلك دائماً، لكنهم كذبوا على العالم متسترين بقيم معدومة لدى واشنطن".
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الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: أمريكا كذبت على العالم متسترة بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية

02:10 GMT 20.10.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة كذبت على العالم لفترة طويلة متسترا بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية.
موسكو – سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا في قناتها على التلغرام معلقة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن دعم أوكرانيا "استثمار ذكي": "سمى بايدن الدعم لأوكرانيا بالاستثمار الذكي، الذي سيجلب أرباحاً للأجيال القادمة. لقد سموا ذلك سابقاً بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية. الآن يبدو أنه مجرد حساب. وهو كان كذلك دائماً، لكنهم كذبوا على العالم متسترين بقيم معدومة لدى واشنطن".
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