https://sputnikarabic.ae/20231020/الخارجية-الروسية-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-بشأن-تشابه-روسيا-وحماس-استفزازية-وعنصرية-1082247056.html
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن "تشابه روسيا وحماس" استفزازية وعنصرية
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن "تشابه روسيا وحماس" استفزازية وعنصرية
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بشأن "تشابه روسيا وحماس"، بأنها... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T13:32+0000
2023-10-20T13:32+0000
2023-10-20T13:32+0000
روسيا
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وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "تصريحات أورسولا فون دير لاين مظهر من مظاهر التطرف القومي وكراهية الأجانب، وهي استفزاز يهدف إلى التحريض على الكراهية بين الأديان والأعراق".وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.
https://sputnikarabic.ae/20231010/حماس-موقف-روسيا-في-مجلس-الأمن-كان-لائقا-جدا-1081847153.html
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روسيا
الخارجية الروسية: تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن "تشابه روسيا وحماس" استفزازية وعنصرية
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين بشأن "تشابه روسيا وحماس"، بأنها استفزازية وتهدف للتحريض على الكراهية.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "تصريحات أورسولا فون دير لاين مظهر من مظاهر التطرف القومي وكراهية الأجانب، وهي استفزاز يهدف إلى التحريض على الكراهية بين الأديان والأعراق".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، يوم الأحد 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميا في حالة حرب.