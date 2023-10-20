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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231020/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-الغرب-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1082222276.html
الدفاع الروسية: قوات مجموعة "الغرب" تسقط مروحية مي-8 أوكرانية في مقاطعة خاركوف
الدفاع الروسية: قوات مجموعة "الغرب" تسقط مروحية مي-8 أوكرانية في مقاطعة خاركوف
أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي زيبينسكي، أنها تمكنت من إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية بواسطة منظومة "بوك" في... 20.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-20T02:36+0000
2023-10-20T03:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مي-8
القوات الروسية
منظومة بوك-إم2
خاركوف
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موسكو – سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك"، كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار بالقرب من منطقة زاغريزوفو في مقاطعة خاركوف، وفي مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغانسك، وفي مقاطعات خيرسون وزابوروجيه".وتتبع كييف أساليب إرهابية، عبر محاولات مهاجمة المنشآت المدنية في المقاطعات الروسية، باستخدام الطائرة المسيرة الهجومية؛ وكذلك من خلال محاولات استهداف السفن التجارية في البحر الأسود وجسر القرم، بواسطة القوارب المسيرة المفخخة، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231019/القوات-الروسية-تدمر-سو-25-ومي-28-و61-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1082199163.html
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روسيا, مي-8, القوات الروسية, منظومة بوك-إم2, خاركوف
روسيا, مي-8, القوات الروسية, منظومة بوك-إم2, خاركوف

الدفاع الروسية: قوات مجموعة "الغرب" تسقط مروحية مي-8 أوكرانية في مقاطعة خاركوف

02:36 GMT 20.10.2023 (تم التحديث: 03:06 GMT 20.10.2023)
© Sputnik . PAVEL BEDNYKOV / الانتقال إلى بنك الصورمروحية النقل العسكري الروسية مي - 26
مروحية النقل العسكري الروسية مي - 26 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
© Sputnik . PAVEL BEDNYKOV
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أعلن رئيس المركز الصحفي لمجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي زيبينسكي، أنها تمكنت من إسقاط مروحية "مي-8" أوكرانية بواسطة منظومة "بوك" في مقاطعة خاركوف.
موسكو – سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة "سبوتنيك"،
"تم تدمير مروحية "مي-8" في منطقة زاغريزوفو بواسطة وسائل الدفاع الجوي التابعة للمجموعة، بنيران قاذفة صواريخ ذاتية الدفع مضادة للطائرات "بوك".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو-25"، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي-8"، و61 طائرة دون طيار بالقرب من منطقة زاغريزوفو في مقاطعة خاركوف، وفي مناطق جمهورية دونيتسك الشعبية ولوغانسك، وفي مقاطعات خيرسون وزابوروجيه".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، عبر محاولات مهاجمة المنشآت المدنية في المقاطعات الروسية، باستخدام الطائرة المسيرة الهجومية؛ وكذلك من خلال محاولات استهداف السفن التجارية في البحر الأسود وجسر القرم، بواسطة القوارب المسيرة المفخخة، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر "سو-25" و"مي-8" و61 مسيرة أوكرانية
أمس, 12:02 GMT
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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