https://sputnikarabic.ae/20231020/غوتيريش-من-معبر-رفح-عبور-الشاحنات-إلى-غزة-يجب-أن-يتم-سريعا-1082255852.html

غوتيريش من معبر رفح: عبور الشاحنات إلى غزة يجب أن يتم سريعا

غوتيريش من معبر رفح: عبور الشاحنات إلى غزة يجب أن يتم سريعا

زار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجانب المصري من معبر رفح، اليوم الجمعة، حيث دعا من هناك إلى ضرورة عبور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى قطاع... 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T14:48+0000

2023-10-20T14:48+0000

2023-10-20T14:52+0000

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وصرح غوتيريش "نحن نعمل بنشاط مع جميع الأطراف، بما في ذلك مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، من أجل تيسير تحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن". حسبما نقلت إذاعة "مونت كارلو".وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، ظهر اليوم الجمعة، أن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، وصل إلى شمالي سيناء في مصر، لمتابعة وصول الإمدادات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة، وأضافت الأمم المتحدة، في بيان، إنه "منذ ما يقرب من أسبوعين، ظلت غزة دون أي شحنات من الوقود والغذاء والمياه والدواء".وأعلنت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، دخول معدات مصرية إلى الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، بهدف إعادة إصلاح الطريق، الذي تضرر من القصف الإسرائيلي، وذلك تمهيدا لإدخال المساعدات لقطاع غزة.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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