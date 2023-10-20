https://sputnikarabic.ae/20231020/دبلوماسي-روسي-إذا-أجرت-واشنطن-بالفعل-تجربة-نووية-في-نيفادا-فتلك-خطوة-تصعيدية-1082263952.html

دبلوماسي روسي: إذا أجرت واشنطن بالفعل تجربة نووية في نيفادا فتلك خطوة تصعيدية

دبلوماسي روسي: إذا أجرت واشنطن بالفعل تجربة نووية في نيفادا فتلك خطوة تصعيدية

صرّح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، أنه إذا أجرت أمريكا بالفعل اختبارات في نيفادا، فهذه خطوة نحو التصعيد من جانبها. 20.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-20T19:04+0000

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وقال بوليانسكي في مقابلة على قناة "روسيا 24" ردا على سؤال حول ما إذا كان مجلس الأمن الدولي سينظر في مسألة سحب تصديق الجانب الروسي على معاهدة حظر التجارب النووية والتجارب الأمريكية المحتملة بموقع التجارب في نيفادا: "إذا أجروا (الأمريكيون) بالفعل تجارب نووية فهذه خطوة نحو التصعيد من جانبهم. لا يعتزم مجلس الأمن مناقشة هذه المسألة بعد. على الأقل لا أعرف عن ذلك".وفي وقت سابق من اليوم، صرّحت وزارة الخارجية الروسية، بأنها تقوم بالتحقق من المعلومات حول انفجار تحت الأرض باستخدام مادة كيميائية متفجرة في موقع اختبار في ولاية نيفادا الأمريكية.الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، أجرت اختبارات تحت الأرض في موقع اختبار في ولاية نيفادا، حيث سبق لها اختبار أسلحة نووية، وحدث الأمر في اليوم الذي اعتمد فيه مجلس الدوما قانونًا يلغي التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.وفي وقت سابق، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، بأن "الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن الحد من الأسلحة النووية"، وأشار إلى أن "الولايات المتحدة مستعدة، دون شروط مسبقة، للدخول في حوار مع روسيا بشأن إعادة تفعيل معاهدة "ستارت 3" ووضع معاهدة لتحل محلها".

https://sputnikarabic.ae/20231020/موسكو-نتحقق-من-معلومات-حول-تنفيذ-أمريكا-تفجيرا-تحت-الأرض--بموقع-اختبار-في-نيفادا-1082240589.html

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